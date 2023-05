Elezioni Pisa, Mazzeo su ipotetici brogli: "Voto è democrazia. Abbassiamo i toni!"

"Leggo, da parte di esponenti di centrodestra, alcune dichiarazioni pesantissime relative all'esito del voto a Pisa. Voglio fare un appello: abbassiamo i toni!", così in un post sui suoi profili social Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana, in merito alle lezioni amministrative di Pisa.

"Chi in queste ore sta parlando di ipotetici brogli ottiene come unico effetto quello di indebolire la credibilità delle Istituzioni e far allontanare sempre più le persone dalla politica e dal voto. Capisco che il risultato non sia quello che la destra pisana si aspettava, ma in democrazia si deve accettare qualunque risultato, anche se fosse per un solo voto di scarto, a maggior ragione in vista del nuovo voto del 28 e 29 maggio.Invece che sulle accuse, spero che tutte le forze politiche sappiamo concentrarsi sulle proposte e lasciare che siano le cittadine e i cittadini pisani a fare la loro scelta tra due proposte profondamente diverse. E sono sicuro che sapranno premiare quella di Paolo Martinelli Sindaco per una Pisa che torni ad essere aperta e protagonista in Toscana e nel Paese".

"Un ultimo auspicio: spero che al ballottaggio partecipino in tanti, più di quelli che hanno votato al primo turno. Perché non c'è esercizio di democrazia più bello che quello di poter scegliere i propri rappresentanti. Vicinanza e solidarietà a tutti coloro che hanno lavorato ai seggi giorno e notte e che oggi vengono messi sotto accusa: sono cittadine e cittadini che meritano tutto il nostro rispetto e il nostro ringraziamento".