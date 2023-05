Oggi ringrazio Laura per questo primo piatto da leccarsi i baffi e le dita! gli gnocchi di patate e zucca Delica. La Delica è una qualità di zucca dalla buccia verde scura striata e con polpa giallo intenso. Lei li ha conditi con carciofi trifolati in padella e pecorino. Ringrazio Laura anche per le foto che mi ha mandato, sia della preparazione e del piatto finale.

La zucca Delia è una zucca molto diffusa in Italia e si trova anche in estate perché è una varietà precoce, in cucina è molto versatile. Io infatti la preferisco alle tante zucche che si trovano in commercio mi piace e ci faccio sempre la vellutata. Il sapore della zucca una volta cucinato è molto dolce ma vi garantisco che è molto buona. Anche se molto diffusa in Italia è originaria del Giappone. Di questa zucca potete mangiare anche la buccia che è ottima da cuocere nelle zuppe ma anche da aggiungere nelle confetture per donare cremosità.

La zucca Delia si può conservare intera per 6/7 mesi in ambiente asciutto privo di umidità. Tagliata si conserva per 3, 4 giorni, se messa in frigorifero avvolgetela con la carta trasparente per non farla seccare.

La sua versatilità le permette di essere deliziosa in qualunque piatto: dalla farcitura dei ravioli fino ai risotti, dalle preparazioni fritte fino a quelle al forno, senza dimenticare zuppe e vellutate.

Gnocchi di patate e zucca Delica

Ingredienti

450 gr Patate

400 gr Polpa di zucca qualità Delica

220/250 gr Farina per impastare

Semola per formare e tagliare gli gnocchi

2 uova

Parmigiano

Noce moscata

Sale e pepe

Preparazione

Lessate le patate in acqua con la buccia, Laura per velocità le ha sbucciate a pezzi, insieme alla zucca (anche questa sbucciata e lavata) a vapore nel microonde. Appena sono cotte e ancora bollenti passate tutto con lo schiacciapatate. Amalgamate aggiungendo un ingrediente per volta: sale, uova, farina, noce moscata, parmigiano, pepe se lo gradite. Risulterà un panetto morbido e semi appiccicoso, non lavoratelo a lungo per evitare che si ammorbidisca troppo. Aiutandovi con la farina sul piano di lavoro (in questa fase lei preferisce la semola perché in cottura si stacca dalla gnocco e non rende l’acqua appiccicosa) arrotolate dei cilindretti e tagliate gli gnocchi della misura che preferite, grandi, lunghi o piccoli tipo chicche. Spolverateli con un pochina di semola e appena pronti cuoceteli in abbondante acqua salata. Pochi minuti di cottura e appena verranno a galla sono pronti. Laura li ha saltati in padella con carciofi trifolati e pecorino. Lo gnocco di zucca ha un retrogusto delicato e dolce, è ottimo abbinato a gorgonzola, o pecorini, a Laura piacciono anche con porcini e zafferano buon appetito.

Laura