La stagione a Greve in Chianti inizia col botto: presenze record a Primavera

Apertura di stagione col botto a Greve in Chianti dove nei primi mesi primaverili il Comune ha registrato il record di presenze turistiche secondo il bilancio parziale relativo alle affluenze dei visitatori italiani e stranieri fornito dall'Ufficio Informazioni Turistiche Enjoy Chianti. L’assalto dei visitatori, partito ad aprile nel corso del ponte pasquale, ha fatto rilevare un vero e proprio boom nel territorio con un incremento dei flussi pari al doppio rispetto allo scorso anno. Nel 2022 i mesi di aprile e maggio erano stati caratterizzati dal transito di circa un migliaio di visitatori. Quest'anno, nello stesso periodo, i turisti, italiani e stranieri per lo più francesi, belgi, tedeschi, olandesi, si attestano intorno ai 2000 passaggi registrati dall’ufficio turistico, con un alto tasso di occupazione delle strutture ricettive. E il mese di maggio non si è ancora concluso.

“Siamo davvero molto contenti - dichiara l'assessore al Turismo Giulio Saturnini - la stagione turistica promette bene, e non parliamo solo di numeri che delineano un esito al di sopra di ogni aspettativa ma alla qualità delle proposte e dei servizi offerti che incontrano il favore del turismo per lo più extraeuropeo che ha scelto Greve in Chianti come meta della propria vacanza slow, in linea con la filosofia e gli obiettivi di sostenibilità turistica che ci prefiggiamo da anni”. I visitatori chiedono di poter conoscere ed esplorare il territorio a piedi e in bicicletta.

“È il Chianti outdoor quello che prediligono i tanti turisti europei, extra europei e italiani - precisa l'assessore Saturnini - i nuovi percorsi escursionistici realizzati dal Comune in collaborazione con il Cai Firenze e il servizio e-Bike, disponibile preso l'Info Point di piazza Matteotti, sono alcuni dei servizi più apprezzati e fruiti dai turisti che chiedono di potersi immergere nel paesaggio collinare e nella cultura chiantigiana con un'esperienza che li faccia sentire protagonisti della vita di comunità. I turisti amano spaziare dalle passeggiate in vigna, a caccia di storie, luoghi, personaggi, vicende anche meno note, alle tante opportunità enogastronomiche che permettono di assaporare la buona cucina e le eccellenze vitivinicole del Chianti Classico”. I turisti sono suddivisi in 60% europei ed extraeuropei e 40% italiani.

Giulio Saturnini, assessore al Turismo del Comune di Greve in Chianti

“Tra le novità di quest'anno anche la presenza crescente dei sudamericani in particolar modo quella dei brasiliani - aggiunge l'assessore - mentre gli statunitensi sono attesi nel periodo estivo, in ogni caso le premesse per un'ottima stagione ci sono tutte, come attestano i numeri che sono di gran lunga superiori a quelli dello scorso anno”. Grande successo stanno riscuotendo i tanti eventi organizzati in piazza nel capoluogo, nelle frazioni e nei borghi del territorio grazie alla stretta collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Le Botteghe di Greve in Chianti e le tante associazioni e le Pro loco che offrono, in termini organizzativi e promozionali, un importante supporto nella realizzazione delle iniziative en plein air.

Anche per il prossimo weekend sono attesi due appuntamenti dedicati alle famiglie e ai visitatori di ogni età. Il Comune ha organizzato la prima edizione della Festa dello Sport che trasformerà piazza Matteotti in un villaggio sportivo a misura di bambina/o. Domenica 21 maggio dalle ore 10 alle ore 18, in occasione della Chianti Down Country, il cuore storico di Greve in Chianti offrirà la possibilità di sperimentarsi in alcune delle più amate discipline sportive grazie alle dimostrazioni e alle prove gratuite offerte dalle società del territorio tra cui l’ASD Grevigiana, la ASD San Polo, la Ciclistica Grevigiana ASD, la Chianti Down Country, il Circolo Tennis Greve in Chianti, la Virtus Buonconvento SSD, la VB Greve ASD, la Tzubame ASD, la Baseball Chianti ASD, l'ASD Double step e la Chianti Classico Marathon. La Chianti Down Country è un evento non competitivo in mountain bike, e-bike, gravel che attraverserà il territorio del Chianti Classico con partenza e arrivo nella piazza centrale di Greve dove sarà organizzato uno spazio dedicato e ristoro finale.

Dallo spazio dedicato allo sport e alle molteplici espressioni dell'attività motoria a disposizione della comunità alla cultura enogastronomica con la diciottesima edizione della rassegna di vini e prodotti tipici “I Vini nel castello” che riempirà di profumi e sapori tipici il castello di Montefioralle, tra i borghi più belli d’Italia. Il fine settimana, a cavallo tra sabato 20 e domenica 21 maggio, si arricchisce della storica kermesse che mette in mostra le eccellenze vitivinicole e le produzioni agricole con la presenza di stands gastronomici a cura del Comitato Turistico di Montefioralle, momenti conviviali e musicali, degustazioni guidate e tour accompagnati dagli stessi castellani residenti nel borgo. Gli stands sono aperti dalle ore 11 alle ore 19. Info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino