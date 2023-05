Maltempo, recuperate persone bloccate da giorni. Palazzuolo "isolata"

Aggiornamenti sulla situazione maltempo nell'Alto Mugello. Due persone rimaste isolate dal 16 maggio a Lutirano, frazione di Marradi, sono state recuperate dai vigili del fuoco e dal gruppo operativo speciale, eltre tre sono rimaste in una struttura ricettiva a Badia della Valle. Le persone sono state trasportate presso il Distaccamento dei Vigili del fuoco di Marradi dove è istituito il Centro Operativo Comunale. Altri interventi per la viabilità sono previsti nella giornata di oggi, che fortunatamente non ha in ballo altre precipitazioni.

Spostandoci sugli altri piccoli comuni, Palazzuolo sul Senio "è isolata", nelle parole del sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella. I bambini e le bambine della scuola Dino Compagni, salvati dopo una gita durante l'alluvione, sono stati visitati dal primo cittadino. Sono tranquilli e le famiglie sono informate. Oggi pomeriggio dovrebbero poter tornare a casa.

"Non possiamo riaprire i tratti di strade", ha aggiunto Nardella che ha parlato di "danni pesanti, sono interessate tutte le strade provinciali dell'Alto Mugello più una strada regionale che è comunque gestita dalla Città metropolitana".