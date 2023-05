Notte Bianca alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino

20 ore filate di spettacoli, giochi, laboratori, arte, cinema e tanti altri eventi per la Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, domenica 27 maggio dalle ore 17. Forte del successo delle passate edizioni, torna la lunga notte di eventi organizzata dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri in collaborazione con la Società per la Biblioteca Circolante, nell’ambito di Maggio dei Libri. Tutto negli storici spazi dell’ex Manifattura Ginori, sede della biblioteca.



Da oggi sono aperte le iscrizioni alle iniziative a numero chiuso, riservate soprattutto a bambini e ragazzi. Come la “Caccia al tesoro letteraria”, quattro round tra quiz e indovinelli tratti dai best seller dell’editoria fantasy. Dedicate ai più piccoli anche le letture/laboratori mattutini “Acchiappasogni” e “La notte dei pupazzi”: portate il pupazzo del cuore, venite a riprenderlo la mattina seguente e… vedrete cosa ha combinato durante la notte.

Non potevano mancare la “Escape room” e il suo misterioso pacco, i tornei di giochi di ruolo, il laboratorio di danza creativa, la spaghettata di mezzanotte e la visita guidata a “L’oro bianco di Sesto Fiorentino”, con opere della collezione del Museo Ginori.

A queste iniziative, gratuite, ci si può iscrivere via telefono allo 055.4496851, o sulla pagine web www.bibliosestoragazzi.it/eventi. Fino a esaurimento posti.



Ancora alla Notte Bianca: gli attori Simona Arrighi, Alessandro Calonaci, Monica Bauco e Marco Bartolini saranno i protagonisti dei reading teatrali “Sole voci”. Schegge di teatro comico con lo spettacolo itinerante “Stendiamo un velo pietoso” e ci saranno anche i personaggi di Molière e Shakespeare, interpretati dagli allievi di associazione Zera e Laboratorio Nove. Per la musica, spazio alla giovane cantautrice Sofya e al coro gospel Free Music Ensemble. A mezzanotte in punto parte la cine-maratona dedicata ai film fantasy anni ’80, mentre i fan del cinema d’essai si accomoderanno, al tramonto, nella Sala Meucci per la rassegna di corti di “Short_Net_Italia”. Dimenticato qualcosa? Gli zombie (con set fotografico), la milonga, le osservazioni astronomiche, il ping-pong notturno, la lezione di yoga al mattino… Le iniziative sono decine e tutte gratuite, organizzate in collaborazione con realtà culturali e artistiche del territorio. Programma completo su www.bibliosesto.it.

Fonte: Ufficio Stampa