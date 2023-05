Presidio antifascista a Pontedera: l'invito a partecipare da Anpi, Arci e Cgil

Sabato 20 maggio a Pontedera ci sarà una manifestazione organizzata da un partito politico di estrema destra, Forza Nuova, che ancora una volta torna a invadere la nostra città con slogan omofobi, razzisti, fascisti.

Di recente lo stesso partito è stato protagonista del volantinaggio omofobo a Lajatico, condannato unanimemente da tutta la popolazione e le forze democratiche del territorio della Valdera. Proprio in seguito ai fatti di Lajatico, il Consiglio Comunale di Pontedera ha approvato una mozione che, nel rispetto della Costituzione e della legislazione vigente, chiede lo scioglimento di Forza Nuova così come di tutti gli altri movimenti politici di chiara ispirazione neofascista.

Pontedera antifascista e democratica non può tollerare le provocazioni dei fascisti del nuovo millennio. A Forza Nuova non dovrebbe essere permesso di manifestare e vogliamo esprimere con forza il nostro no alla violenza fascista nella nostra città. Noi siamo la Pontedera della giustizia sociale, dell'accoglienza e della solidarietà, non resteremo indifferenti alla politica della paura, della discriminazione e della sopraffazione.

Ecco perché l'Anpi di Pontedera sarà in piazza sabato 20 maggio dalle 15.30 alle 18, con un proprio presidio in piazza Trieste a Pontedera, insieme all'Arci Valdera, alla Cgil e invitando associazioni, realtà sindacali, collettivi studenteschi, partiti, famiglie e semplici cittadini, a scendere in piazza per ribadire il nostro NO ad ogni fascismo.

Prime adesioni:

ANPI PONTEDERA, ARCI VALDERA, CGIL PISA, CISL PISA, UIL PISA, SPI CGIL PISA, ACLI NUCLEO DI PONTEDERA “GRONCHI”, ARCIRAGAZZI VALDERA, ARCI SERVIZIO CIVILE PONTEDERA, ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME, ASSOCIAZIONE GAMBIANA, ASSOCIAZIONE TEATRALE CANTIERI OSSO DEL CANE, ASSOCIAZIONE YALLAH MA'ANA, CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO CALCINAIA, CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO CAPANNOLI, CIRCOLO ARCI IL BOTTEGHINO LA ROTTA, CIRCOLO ARCI IL PROLETARIO CASCIANA TERME, CIRCOLO ARCI L'ALBERO DEL PEPE, CIRCOLO ARCI L'ORTACCIO, CIRCOLO ARCI OPERAIO FORNACETTE, CIRCOLO ARCI RINASCITA PONSACCO, COMUNITA' CURDA TOSCANA, G2 SENEGAL VALDERA, LEGAMBIENTE VALDERA, SENEGAL SOLIDARIETA', TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE, UISP VALDERA, AZIONE DIRETTIVO PROVINCIALE PISA, GIOVANI DEMOCRATICI PISA, ITALIA VIVA PONTEDERA, MOVIMENTO 5 STELLE PONTEDERA, PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISA, PARTITO DEMOCRATICO PONTEDERA, PONTEDERA IN AZIONE, POTERE AL POPOLO VALDERA, PROGETTO PONTEDERA, RIFONDAZIONE COMUNISTA FEDERAZIONE PROVINCIALE PISA, RIFONDAZIONE COMUNISTA PONTEDERA, SINISTRA ITALIANA FEDERAZIONE PROVINCIALE PISA, SINISTRA ITALIANA VALDERA VALDICECINA, UNIONE POPOLARE VALDERA.

Fonte: Anpi Pontedera