Sicurezza di ponti e strade, dalla Regione 4 milioni per Borgo San Lorenzo

Circa 4milioni dalla Regione per la manutenzione straordinaria del ponte a travata sulla Sieve nel Comune di Borgo San Lorenzo e per la ricostruzione di un nuovo attraversamento in sostituzione del ponte a graticcio sempre a Borgo nel Mugello. La giunta ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture, mobilità e trasporti Stefano Baccelli che spiega e ribadisce l’importanza della sicurezza delle strade e dei ponti.

“Si tratta di un intervento importante al quale assegniamo risorse regionali finalizzate alla manutenzione e all’ammodernamento delle infrastrutture regionali. Come noto, anche in base alle linee guida ministeriali, siamo costantemente impegnati nel monitoraggio e nella valutazione sicurezza dei ponti finalizzata a stabilire gli interventi necessari. In questo caso interniamo con 3 milioni e 100mila euro per interventi straordinari sul ponte sulla Sieve e con oltre 743mila euro per ricostruire un sotto attraversamento al posto di un ponte in graticcio sempre nel comune di Borgo San Lorenzo”.

La competenza attuativa è della Città metropolitana di Firenze che è anche l’ente che ha segnalato il fabbisogno finanziario soddisfatto dalla regione.

Si ricorda infatti che per gli interventi di manutenzione straordinaria di ponti sulle strade regionali presentati dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Province toscane, è stato assegnato un contributo di quasi 6milioni di euro assegnati dallo Stato alla Regione per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche e messa in sicurezza del territorio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa