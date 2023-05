"Un patto per il verde", rinviato il laboratorio a Empoli causa maltempo

A causa delle previsioni meteo avverse, è stato rinviato a data da destinarsi (nel mese di maggio) il secondo laboratorio di autocostruzione dal titolo "Costruiamo insieme una Nature Based Solution", in programma domani, venerdì 19 maggio 2023, alle ore 16. Il laboratorio rientra nel percorso partecipativo ‘Un patto per il verde’, promosso dal Comune di Empoli e sostenuto dall'Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione della Regione Toscana. Un percorso che vede al centro il quartiere di Corea e la zona Rosso Fiorentino - S. Rocco - S. Maria.

Per informazioni è possibile contattare il servizio Ambiente del Comune di Empoli (tel. 0571 757042, email ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa