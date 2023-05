Ancora pioggia sulle terre colpite della Romagna Toscana. Il punto

La nuova perturbazione in arrivo porterà ancora tempo instabile, con piogge sparse, deboli o moderate, attese dalla tarda sera di venerdì 19 e per la giornata di domani, sabato 20. Le precipitazioni, di debole intensità, saranno più probabili e frequenti sulle zone appenniniche, nell'Alto Mugello (Romagna toscana) e sull'Arcipelago.

Per quanto riguarda il vento soffierà il Grecale, con forti raffiche su costa e Arcipelago e in montagna.

A seguito di questi fenomeni attesi, la sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore per la Romagna Toscana con validità fino alla mezzanotte di sabato 20 maggio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Il punto dalla Prefettura di Firenze

- Le previsioni del tempo, sebbene permanga una condizione di allerta “gialla”, sono in lieve miglioramento per i prossimi giorni.

- I livelli dei fiumi e dei corsi d’acqua che attraversano il territorio dei Comuni citati sono, al momento, sotto il livello di guardia.

- I Sindaci hanno fatto il punto sulle situazioni di isolamento di alcune frazioni, segnalando l’assenza, allo stato, di situazioni di particolari criticità per i cittadini.

- Le scuole, nei tre Comuni dell’Alto Mugello, rimarranno chiuse anche per la giornata di domani.

- I Vigili del Fuoco continuano nell’espletamento dell’attività tecnica e di assistenza d’intesa con i Comuni, la Città Metropolitana e la Regione Toscana.

- La situazione del traffico ferroviario rimane caratterizzata da criticità riguardanti la tratta Marradi-Faenza a causa di problemi di dissesto situati nel territorio romagnolo. La tratta della rete locale Faentina è aperta fino a Marradi. Relativamente alla linea dell’Alta Velocità. Erano stati registrati ritardi a causa di un problema di infiltrazioni d’acqua nella galleria “Scheggianico” a Firenzuola: tale criticità è stata risolta.

- Rispetto alla situazione delle forniture idriche, si registra a Marradi la messa in sicurezza dell’acquedotto, mentre a Palazzuolo del Senio, dove è stata rilevata qualche difficoltà dell’acquedotto di Tiglio, le attività di ripristino sono in corso.

- Non sono stati al momento rilevati disservizi al sistema di fornitura elettrica né di gas.

- La situazione delle strade risulta essere la seguente: la SP 610 e la SP306 risultano attualmente non percorribili. La SP20 e la SP 477 sono transitabili esclusivamente dai mezzi di soccorso. La SP32 e la SP58 sono transitabili dai mezzi di soccorso, di pubblica utilità, d’opera, e, secondo quanto riferito dalla Città Metropolitana, dai veicoli leggeri dei residenti nella fascia oraria 7.00/20.30. A tale riguardo, è ininterrotta l’attività di monitoraggio già avviata dalla Città Metropolitana che sta provvedendo ad adottare gli atti ritenuti utili per la sicurezza di quell’area. Parimenti, l’Arma dei Carabinieri fornirà il proprio apporto anche con frequenti passaggi nelle zone interessate, allo scopo di verificare l’ottemperanza dei divieti di circolazione anche per quelle arterie stradali che sono in via di chiusura, con le eccezioni sopra dette.

- Non si rilevano, al momento, situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica né segnalazioni di persone scomparse.

- L’attività dell’Arma dei Carabinieri, al momento, non ha fatto rilevare la presenza di persone all’interno di seconde case.

Dalla Città Metropolitana di Firenze

Il territorio è stato colpito nei giorni scorsi dal maltempo, con decine di frane. Le previsioni, si spiega, sono di deboli precipitazioni ma si teme per l'elevato stato di saturazione del terreno, con possibilità di innesco di nuove frane o riattivazione di quelle già presenti.

Al momento, ricorda la Metrocittà di Firenze, le principali viabilità interrotte sono la Sp 610 Montanara Imolese e la Sp 58 Piancaldolese (Firenzuola), la Sp 306 Casolana Riolese e la Sp 477 dell'Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio), la Sp 29 Traversa di Lutirano e la Sp 20 Modiglianese (Marradi), la Ss 67 Tosco-Romagnola (San Godenzo). I collegamenti stradali e ferroviari tra le zone colpite e le zone Emiliano-Romagnole sono interrotti.