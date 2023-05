Alluvione, Enegan sospende le bollette per i clienti più colpiti

Enegan, azienda di luce, gas e telecomunicazioni con sede operativa a Vinci e sede legale a Firenze, ha attivato una serie di iniziative per supportare i suoi clienti che in questi giorni sono stati colpiti dall'alluvione che ha sconvolto in particolare l'Emilia Romagna.

L'azienda ha stato deciso di sospendere gli incassi delle bollette per i prossimi tre mesi per tutti i clienti che hanno subito danni dal maltempo e ha affidato agli agenti le visite ai clienti colpiti in modo da determinare le modalità per usufruire di questo sostegno.