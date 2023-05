Bando per tecnico al Comune di Figline e Incisa, domanda per under 32

– Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha indetto un bando di selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato di un Tecnico delle attività amministrative, Area degli Istruttori, mediante Contratto di Formazione e Lavoro per la durata di dodici mesi.

Al termine del periodo di Formazione e Lavoro di dodici mesi è possibile la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione deve essere consegnata entro le ore 13 del 16 giugno 2023, esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line, per il quale è richiesta l’autenticazione con Spid.

L’età dei candidati deve essere compresa tra i 18 e i 32 anni (non compiuti): è richiesto il diploma di maturità di scuola media superiore (5 anni di corso).

L’esame consisterà in una prova scritta (elaborato e/o documento e/o in quesiti a risposta chiusa e/o aperta sulle materie della prova orale) e in un colloquio orale tecnico-professionale (norme fondamentali in materia di Enti Locali; elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla L. 241/90; legislazione sulla privacy) e motivazionale-attitudinale, oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso degli strumenti informatici più diffusi.

Le prove si terranno il 26 giugno alle ore 9 (per lo scritto) e a partire dal 29 giugno alle ore 9 (per l’orale).

Per presentare la domanda è necessario registrarsi al seguente link https://www.inpa.gov.it/ dove verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione. Dovrà essere effettuato anche un versamento non rimborsabile del contributo di ammissione al concorso di euro 10.

Il testo completo del bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno, all’indirizzo https://www.comunefiv.it/amministrazione-trasparente/wp-content/uploads/2023/05/Bando-CFL.pdf

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa