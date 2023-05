Big bag contenente rifiuti speciali, denunciato il titolare di una ditta

I carabinieri forestali hanno rinvenuto un big bag del tipo destinato al contenimento di rifiuti, che si trovava presso un’area di pertinenza di un punto vendita carburanti nel Comune di Rufina. Il big bag, era collocato nell’area esterna di libero accesso dalla strada pubblica e conteneva sabbia di colore marrone e presentava esternamente delle macchie dovute alla percolazione del rifiuto. L’area era priva di recinzione, di impermeabilizzazione del suolo, di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di eventuali reflui di sversamento, di apposito sistema di copertura e protezione dalle acque meteoriche e dall’azione del vento.

Dai successivi accertamenti eseguiti dai militari è emerso che il rifiuto era stato prodotto durante le opere di manutenzione e sostituzione delle pompe dell’impianto di distribuzione, opere eseguite durante il mese di giugno 2022 da una ditta appaltatrice della manutenzione dei Punti Vendita per la Distribuzione di Carburanti. Conseguentemente all’accertamento condotto dai CC Forestali, la ditta provvedeva a far analizzare un campione del rifiuto sopra descritto, che risultava rifiuto speciale non pericoloso, avviandolo al recupero, per un quantitativo di kg. 550.

La ditta ha lasciato i rifiuti presso il punto vendita di carburanti ben oltre la fine dei lavori e la chiusura del cantiere avvenuta in data 13.06.2022. Il rifiuto non era pertanto più nella sfera di controllo del produttore, che aveva omesso il rispetto dei principi di precauzione e prevenzione, abbandonandolo in un’area non dotata dei necessari presidi di sicurezza.

Alla luce di quanto sopra accertato il titolare/responsabile della ditta è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in applicazione del Testo Unico Ambientale (T.U.A.), per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi sul suolo e nel suolo.