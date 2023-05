Cambio appalto per 80 lavoratori della logistica di Baker Hughes, sciopero e presidio a Firenze

Stamani protesta a Firenze dei circa 80 lavoratori della Ceva Logistics, che lavorano nella logistica per conto di Baker Hughes. I sindacati hanno dato vita a uno sciopero per l’intera giornata e a un presidio dei lavoratori dei siti di Firenze e Guasticce (Livorno) - coinvolti nella vertenza - presso il cantiere Baker Hughes al Nuovo Pignone a Novoli. A scatenare la rabbia è stata la decisione di Ceva Logisticas di procedere con un cambio appalto, trasferendo l’attività di logistica al consorzio Metra a partire dal prossimo 1° giugno e, di fatto, trasformando un appalto in un subappalto.

“Questa decisione arriva senza alcun confronto con i sindacati e si conseguenza con i lavoratori - dice Massimiliano Matranga di Uiltrasporti Toscana - Come avvenuto, invece, con altri appalti, in cui Baker Hughes si è dimostrata disponibile a trattare. Ci pare inaccettabile un atteggiamento del genere e che a rimetterci siano sempre i lavoratori degli appalti, che rischiano ora di ritrovarsi senza garanzie e con condizioni di lavoro peggiori. Per questo abbiamo proclamato lo stato di agitazione con blocco degli straordinari e faremo sentire la nostre voce. Da Baker Hughes ci aspettiamo l’impegno per una futura internalizzazione di questi lavoratori”.

Fonte: UIL Toscana