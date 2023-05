Campionato Serie A 2023: dallo scudetto alle classifiche dei top player

Dopo i grandi risultati ottenuti ieri dalle squadre italiane in Europa, con ben tre finaliste nelle più prestigiose competizioni europee, ci si rituffa nuovamente nel campionato. Ancora molti verdetti sono in sospeso.

I tifosi del Napoli hanno festeggiato l'eccezionale vittoria dello scudetto 2023 riversandosi nelle strade per celebrare il trionfo della loro squadra del cuore. La vittoria è stata coronata da una grande parata che ha attraversato tutta la città, con migliaia di persone che hanno partecipato alla celebrazione. Il momento è stato indimenticabile per tutti i napoletani, che hanno visto la loro squadra portare a casa lo scudetto dopo anni di attesa, ma l'andamento della classifica sta continuando a riservare svolte interessanti.

Il calcio italiano vibra per il successo del Napoli

Tutto il calcio italiano è stato in fermento per il successo della squadra del Napoli. La città partenopea ha una grande tradizione calcistica e la sua squadra ha già vinto diversi titoli nazionali ed europei. I tifosi non hanno nascosto l'emozione scatenata dalla loro squadra tornata a vincere un titolo importante, come lo scudetto di Serie A, e molti di essi hanno partecipato attivamente con scommesse sportive online, puntando anche sulla Champions League.

La società ha investito molto nella squadra, con l'obiettivo di raggiungere i massimi livelli di competitività. Si sono fatti grandi sforzi per assicurare le migliori infrastrutture e i migliori giocatori disponibili sul mercato. Inoltre, quest'anno sono state prese misure per garantire un ambiente di lavoro positivo e stimolante, in modo da incoraggiare la squadra a dare sempre il meglio. Con tutti questi sforzi, non stupisce che il Napoli abbia raggiunto questo grandissimo traguardo.

Le squadre in corsa per la salvezza: la classifica

Dopo il trionfo da parte del Napoli, che ha registrato un punteggio di 83 punti, la classifica dopo le prime trenta giornate disputate vede al secondo posto la Juve, uscita sconfitta ieri sera a Siviglia, la quale con i suoi 69 punti sta dimostrando, ancora una volta, le sue grandi capacità in campo. Distanziati di pochissimo si trovano l'Inter, la Lazio e il Milan rispettivamente con 66, 65 e 61 punti. Nella quota centrale della classifica rientrano l'Atalanta, la Roma, la Fiorentina e il Monza.

Le squadre italiane che occupano, invece, gli ultimi dieci posti della classifica di Serie A per questo 2023, ad oggi, vedono il Bologna con 47 punti e l'Udinese che ne ha conquistati 46. Con il punteggio di 44 si aggiudica la salvezza il Sassuolo e anche l'Empoli è salvo con un punteggio di 39. Seguono poi, in ordine progressivo, Salernitana e Lecce, che sorpassano Verona e Spezia. Fanalini di coda, allo stato attuale, sono la Cremonese con 24 punti e la Sampdoria che con i suoi 18 punti, è matematicamente retrocessa.

I migliori giocatori della serie A nel 2023

La Serie A 2022-2023 è stato un campionato ricco di talento, che ha visto l'exploit di alcuni giocatori come Kvaratskhelia e la conferma dell’attuale capocannoniere Osimhen, i quali sono stati determinanti per la vittoria dello scudetto di Serie A.

Senza dimenticare altri top player, come Dybala, Lautaro Martinez, Leao e l’intramontabile Giroud, solo per citarne alcuni.

Accanto ai nomi più importanti che hanno confermato il loro talento, non sono mancate le sorprese come Dia che con i suoi 15 gol ha contribuito alla salvezza della Salernitana, oppure Lookman e Nzola autori entrambi di 13 gol

Secondo l'indice Index F60 Opta, che include i parametri individuali e di squadra per ciascun giocatore, molti dei calciatori più performanti delle partite finora giocate sono del Napoli, ma ci sono altre inaspettate sorprese. Fra queste, vi è Ivan Provedel della Lazio, il portiere che registra il valore più alto di parate dall'area di tutta la Serie A. Ma anche Nicolò Barella dell'Inter, il giocatore che ha compiuto più passaggi vincenti. Il bottino più grande lo registra comunque il Napoli, con ben sette top player nella classifica Opta.