Cascina, ai centri sociali l'organizzazione delle vacanze estive per anziani

Il Centro Sociale Cascinese, in collaborazione con il Centro Sociale il Giardino e il Centro Sociale Latignano, si è aggiudicato l’avviso pubblico per l’organizzazione delle vacanze estive e la realizzazione delle attività ricreative per gli anziani del Comune di Cascina. “Una bella collaborazione tra i centri sociali del nostro territorio – commenta Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – che siamo orgogliosi di sostenere al fine di contribuire al benessere dei nostri anziani. Sono numerose le attività in programma e l’attenzione dell’amministrazione si rivolge prevalentemente alla fascia più fragile della popolazione: il contributo concesso permette di mantenere i prezzi calmierati e apportare significative riduzioni in base alle fasce ISEE per il soggiorno a Rimini”.

Le attività oggetto di convenzione sono: soggiorno stanziale al Bagno degli Americani di Tirrenia, dal 5 al 23 giugno 2023; soggiorno residenziale a Rivazzurra (Rimini) di due settimane dal 18 giugno al 2 luglio; laboratori alla Casa Rosa a Marciana nel mese di settembre; gite giornaliere a La Spezia e Firenze.

Per le vacanze residenziali l’abbattimento delle spese, con ISEE inferiore a 15.000 euro, può andare dal 15 al 60 %; con ISEE superiore a tale importo, il richiedente si accollerà l’intero costo del soggiorno. Per ulteriori informazioni basta scrivere una e-mail a centrosocialecascinese@gmail.com, oppure chiamare i numeri 339/4491802 e 329/2265073.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa