Centri estivi 'Verde Azzurro 2023', arriva l’estate. Ecco il programma delle attività

Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico e dell'estate, ecco che arriva puntuale l’opportunità di vivere l’esperienza dei Centri estivi comunali “Verde Azzurro 2023”, per bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età.

Una possibilità importante che l’amministrazione comunale insieme ad altre realtà mette a disposizione per andare in aiuto alle famiglie che possono, in questo modo, gestire al meglio i propri figli nel periodo della chiusura delle scuole, permettendo loro di vivere davvero tantissime attività educative e creative all’aria aperta e non solo.



I gestori che attiveranno il programma estivo sono: l’associazione culturale ‘Il Ponte’, il Centro Accoglienza Empoli, l’AGD Delfini e la UISP.



LE PROPOSTE ESTIVE – Ecco il cartellone delle attività e il periodo in cui si svolgeranno: l’associazione culturale Il Ponte organizza A spasso nel tempo alla scuola primaria Baccio da Montelupo, giornata intera, dalle 8.30 alle 16.30, mezza giornata, dalle 8.30 alle 13.30, dai 7 agli 11 anni, periodo dal 12 al 30 giugno 2023; Un'estate Jurassica alla scuola primaria Baccio da Montelupo, giornata intera dalle 8.30 alle 16.30, mezza giornata dalle 8.30 alle 13.30, dai 7 agli 11 anni, periodo dal 3 al 28 luglio 2023; 100 Candeline... Per un'estate da favola alla scuola infanzia Rodari, giornata intera dalle 8.30 alle 16.30 per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, periodo dal 3 al 28 luglio 2023; 100 Candeline... Per un'estate da favola alla scuola primaria Valgardena, giornata intera dalle 8.30 alle 16.30, mezza giornata dalle 8.30 alle 13.30, per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, periodo dal 3 al 28 luglio 2023.



Il Centro Accoglienza Empoli propone A gonfie Vela, a La Vela Margherita Hack, giornata intera dalle 8.30 alle 16.30 e mezza giornata, dalle 8.30 alle 13.30, dai 6 ai 14 anni, periodo dal 3 al 28 luglio 2023; Io... Noi... Centomila alla scuola primaria di Avane, giornata intera dalle 8.30 alle 16.30 e mezza giornata, dalle 8.30 alle 13.30, dai 4 ai 7 anni, periodo dal 3 al 28 luglio 2023.



L’associazione AGD Delfini, invece, mette in campo Cinque Sensi alla scuola Don Bosco di Ponte a Elsa, giornata intera dalle 8.30 alle 16, dai 4 ai 10 anni, periodo dal 19 giugno al 28 luglio 2023.



Infine, Uisp propone Giochi e tradizioni nel mondo alla scuola primaria Serravalle, giornata intera dalle 8 alle 16.30 e mezza giornata dalle 8 alle 13.30, dai 7 agli 11 anni, periodo dal 3 al 28 luglio 2023.



Tutte le informazioni utili sono disponibili cliccando al link https://bit.ly/3IlDZaZ



CONTATTI PER ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte dal 22 maggio al 2 giugno 2023 per la prima settimana (12/16 giugno) così da poter organizzare e garantire il servizio della mensa e dal 22 maggio al 9 giugno 2023 per tutte le altre settimane. Per iscrizioni, informazioni e dettagli: info@associazioneculturaleilponte.it; info@centroaccoglienzaempoli.it; 3383926830; agddelfini@libero.it e infine, empolivaldelsa@uisp.it



CHE COSA È UN CENTRO ESTIVO – Un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni nel periodo estivo di chiusura delle scuole. In esso si deve raggiungere il giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, uscite sul territorio ed attività sportive, in modo tale che, pur non sottovalutando l'aspetto di servizio reso alle famiglie, l'accento sia posto sulla necessità di impiegare il tempo libero dei ragazzi in attività di progettazione, costruzione, esplorazione e ricerca, favorendo esperienze in campo pittorico, motorio/sportivo, espressivo, ludico, ambientale nonché favorendo la socializzazione, la relazione e l’integrazione con altri bambini ragazzi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa