Polizia municipale, il Comune di Altopascio indice un concorso per 2 agenti

Assunzioni per la Polizia Municipale: il Comune di Altopascio indice un concorso pubblico per portare a 11 unità gli agenti del Corpo. L’ultimo concorso per questo servizio era stato pubblicato più di 20 anni fa. Nello specifico saranno assunti due istruttori di vigilanza a tempo pieno e indeterminato.

Il bando, da oggi, è consultabile sul sito del Comune e per presentare la candidatura c’è tempo fino alle 13 di lunedì 19 giugno 2023.

Le novità in merito sono state presentate stamani, 19 maggio, dal sindaco, Sara D’Ambrosio e dall’assessore con delega al personale, Daniel Toci.

”Sono passati più di 20 anni dall’ultimo concorso pubblicato per la Polizia Municipale qui ad Altopascio - commenta il sindaco -. I concorsi sono sempre più rari, soprattutto nei comuni medio-piccoli, per i costi e le normative da seguire: questo però era un obiettivo che ci eravamo posti anche nel programma elettorale, un investimento in persone, oltre a quello in dotazioni tecniche e strumenti che abbiamo fatto negli anni. Andiamo nuovamente incontro ai cittadini, l’incremento degli agenti del Corpo di Polizia Municipale permetterà, infatti, di svolgere un lavoro più capillare e preciso sul territorio, che significa non solo migliore controllo ma anche maggiore presenza e prevenzione. Per aver colto questa importante sfida ringrazio l’ufficio personale e l’assessore Toci ”.

“La Polizia Municipale, per un territorio come Altopascio è fondamentale - aggiunge l’assessore Toci -. Gli agenti non si occupano solo di Codice della Strada ma anche di sicurezza, polizia commerciale, polizia giudiziaria, polizia ambientale e molto altro. Questo è un investimento che ci consente di stare ancora più vicini ai cittadini, che devono sempre più percepire la Polizia Municipale come un punto di riferimento. Ci riteniamo soddisfatti di aggiungere un’ulteriore spunta sul programma di mandato per quanto riguarda la sicurezza. La graduatoria, che durerà 3 anni, ci consentirà di assumere subito due agenti ma anche di avere una lista di persone idonee a cui attingere in futuro. Per quanto riguarda i tempi la prima cosa da capire sono la quantità delle domande, l’obiettivo è concludere il concorso entro la fine dell’anno 2023”.

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. I candidati ammessi dovranno poi sostenere tre prove d’esame. La figura professionale ricercata si occuperà di prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni al Codice della Strada, rispetto in merito a regolamenti, ordinanze e attività inerenti la polizia amministrativa, istruzione di pratiche e predisposizione di relazioni per l'autorità giudiziaria e amministrativa e tutto ciò che compete la polizia locale. Dovrà inoltre svolgere funzioni di polizia giudiziaria, stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza; servizi d'ordine, di scorta e di rappresentanza; svolgimento, laddove delegato, di attività di indagine.

Negli anni sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio l’amministrazione D’Ambrosio ha portato avanti diverse iniziative integrate che riguardano anche l’installazione delle telecamere Watch-dog agli ingressi del territorio comunale, la completa sostituzione degli strumenti di videosorveglianza, nel capoluogo e nelle frazioni, soprattutto nei luoghi maggiormente sensibili, con impianti di ultima generazione e oggi tutti funzionanti, che hanno permesso all’amministrazione comunale di andare a eliminare le vecchie telecamere mai entrate in funzione a causa della scarsa efficienza. Sulla stessa linea sono continuative le collaborazioni tra Polizia Municipale di Altopascio, Carabinieri, Questura e le altre forze dell’ordine per garantire alla comunità una maggiore presenza e capillarità di intervento.

Qui il link del concorso.

Per ulteriori informazioni: www.comune.altopascio.lu.it; ufficio personale, 0583.240316.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa