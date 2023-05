Droga e sesso per 24 ore, cinquantenne in ospedale

Dopo una maratona di quasi ventiquattro ore di droga e sesso, rischia grosso. Un cinquantenne di origini tedesche è in condizioni gravi in ospedale a Grosseto. Era a Castel del Piano con la moglie quando è successa la vicenda.

I fatti, raccontati da Maremma Oggi, risalgono alla scorsa settimana. L'11 maggio l'uomo sarebbe arrivato in ospedale in shock settico. Dopo aver assunto grandi dosi di Mdma la coppia avrebbe iniziato a fare sesso senza mai smettere per ventiquattro ore. L'uomo si sarebbe sentito male, secondo i medici avrebbe riportato anche una necrosi parziale del pene e dello scroto.

Quando l'uomo è arrivato in ospedale le condizioni parevano disperate, adesso sembrano in via di miglioramento.