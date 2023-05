Elezioni Pisa, dopo giorni di verifiche confermato il ballottaggio

Confermato il ballottaggio a Pisa, sarebbero servite almeno 16 preferenze al sindaco uscente Michele Conti (Cdx) per la vittoria al primo turno. Ma così non è accaduto e si voterà il 28 e il 29 maggio per il secondo turno. Lo sfidante è Paolo Martinelli del centrosinistra, appoggiato da Pd e M5S. Conti ha ottenuto il 49,96% dei voti validi con 20091 preferenze personali, Martinelli il 41,12% con 16.534 voti. Le schede nulle sono state 471 e quelle contestate 25. Sono serviti 3 giorni di verifiche con anche alcuni presidenti di seggio richiamati a spiegare i dati presentati.