Emergenza in Alto Mugello, Territori beni comuni: "Tutto il sostegno"

A nome di Territori beni comuni, il capogruppo nel Consiglio della Città Metropolitana di Firenze Enrico Carpini esprime "vicinanza alle popolazioni dell’Alto Mugello e della Romagna colpite dal maltempo".

Nel territorio di competenza della Città Metropolitana "preoccupano in particolare le frane che minacciano i comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola. Pieno sostegno a tutto il personale dell’ente ed ai volontari che stanno operando in quei territori".

Situazioni eccezionali necessitano di "interventi eccezionali per essere affrontate, motivo per cui dichiariamo già da ora il nostro appoggio alle misure di somma urgenza che la direzione viabilità riterrà di adottare per ripristinare totalmente la percorrenza delle strade e minimizzare gli impatti sulla popolazione".

Una volta rientrata l’emergenza, "ci sarà da sviluppare una riflessione sulla necessità di finanziare e realizzare con urgenza tutte le misure di prevenzione che, come enti di area vasta, possiamo mettere in campo per scongiurare per quanto possibile eventi simili".

Fonte: Citt