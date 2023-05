Empolese Valdelsa, il Piano di Protezione Civile approda sul web

Una risposta omogenea e coerente alle emergenze, ma anche un’attività di informazione, sensibilizzazione e formazione coordinata fra i Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Dopo l'approvazione nel consiglio dell'Unione nei mesi scorsi le 11 amministrazioni hanno approvato nei rispettivi consigli comunali l’aggiornamento al Piano Intercomunale di Protezione Civile. Un documento organico, frutto di un’attenta analisi a livello territoriale, che descrive le tipologie e gli scenari dei rischi che interessano i nostri territori, declinati nel dettaglio per ogni comune, oltre ad individuare aree di attesa, di accoglienza e di ammassamento dei soccorritori e risorse.

Un’insieme composito di documenti che definisce "chi fa che cosa", che descrive nel dettaglio il sistema di risposta alle emergenze, e che in questo ultimo aggiornamento evidenzia due importanti novità.

La prima riguarda l'accordo con “Save the children” con l'obiettivo di declinare il piano di emergenza con una particolare attenzione alle fasce più giovani della nostra popolazione e che impegna le parti a collaborare reciprocamente sia nell'attività di pianificazione che nell'attività di supporto ai nostri piccoli cittadini.

L’altra importante novità riguarda la fruibilità del Piano, che mette a disposizioni delle nostre comunità i suoi elementi strategici su una piattaforma webGis a portata di click.

Grazie alla collaborazione con Anci Toscana, da oggi i cittadini dell'Empolese Valdelsa potranno visionare i loro piani di Protezione Civile sul web collegandosi anche semplicemente dal proprio smartphone al link http://80.211.98.179/empolese_valdelsa/.

Chiunque potrà verificare facilmente quali sono i rischi che interessano i luoghi in cui vive, lavora, studia, soggiorna e potrà acquisire le informazioni relative all'area di attesa più vicina a cui recarsi in caso di emergenza. In questi giorni l'Unione sta provvedendo all'istallazione di apposita segnaletica per l'individuazione delle aree di Attesa su tutto il territorio intercomunale.

"Il Sistema di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa - riferisce il sindaco delegato alla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa Paolo Masetti - è il punto di riferimento per i Comuni e per le loro comunità nella gestione delle emergenze anche grazie ad una proficua collaborazione con le altre componenti operative, primi fra tutti i Vigili del Fuoco, con i quali condivide la sede operativa, e le organizzazioni di volontariato. Quanto sta accadendo in Emilia-Romagna evidenzia con forza, oltre alla necessità di investire nel nostro paese in prevenzione strutturale e non, quanto sia importante il lavoro della Protezione Civile che fatalmente è costretta ad intervenire in un territorio vulnerabile e complesso sempre più messo a dura prova dalla crisi climatica e dall'aumento di eventi estremi. Colgo l'occasione per abbracciare le comunità colpite e per ringraziare le nostre preziose associazioni i cui volontari sono già partiti o stanno per farlo in loro supporto "

Dal lontano 19 settembre 2014, quando un terribile 'downburst' colpì Cerreto Guidi ed altri comuni, causando danni ingenti alle abitazioni e al sistema produttivo, la protezione civile dell'empolese-Valdelsa si è fortemente impegnata per incrementare il livello organizzativo e aumentare la sua capacità di risposta in caso di emergenza.

Nel solo 2022 sono state gestite 64 allerte meteo emesse dal Centro Funzionale Regionale, caratterizzate per varie tipologie di rischio, attivando quando necessario i Centri Operativi Comunali e Intercomunale.

Il nostro territorio ha subito importanti emergenze nel mese di Agosto, di Settembre e di Dicembre 2022 con ingenti danni al patrimonio pubblico e privato sia residenziale che produttivo e che hanno visto l'attivazione, coordinata dai centri operativi, di oltre 250 volontari con più di 200 unità fra risorse e mezzi per ripristinare il territorio da allagamenti e alberi caduti.

"Il codice di protezione civile individua anche nei cittadini un elemento importante dell'intero sistema. Ognuno di noi ha certo il diritto di essere salvaguardato ma ha anche il dovere di fare la sua parte mettendo in atto le più elementari norme di autoprotezione. Allora diventa importante tenersi costantemente informati e aggiornati sulle allerte meteo e sull'evolversi delle situazioni critiche - continua il sindaco Masetti - invito quindi tutti i cittadini ad iscriversi al sistema di allertamento della protezione Civile dell'Empolese Valdelsa registrandosi a questo link oppure a seguirci sul canale facebook".

Per le sole segnalazioni di protezione civile è possibile contattare il n. 3356685863 oppure scrivere alla mail protezionecivile@empolese-valdelsa.it

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa