Gabinetto Vieusseux e Premio Strega insieme per la prima volta

Il Gabinetto Vieusseux collaborerà per la prima volta con il Premio Strega e in particolare con la sezione Poesia, di cui oggi verranno annunciati i vincitori al Salone del Libro di Torino. Lo ha annunciato il presidente Riccardo Nencini.

Fondato a Firenze nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux, il Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux è stato nell'Ottocento uno dei principali tramiti tra la cultura italiana e quella europea. Nel corso del Novecento la sua attività è proseguita sotto la guida di letterati illustri come Bonaventura Tecchi, Eugenio Montale, Alessandro Bonsanti, Enzo Siciliano. Durante la lunga direzione di Alessandro Bonsanti è stato fondato, nel 1975, l’Archivio Contemporaneo, ideato come luogo di conservazione di manoscritti, carteggi e biblioteche private di importanti personalità della cultura novecentesca. La biblioteca continua a essere incrementata secondo i criteri originari.

"Nel rilancio del Gabinetto Vieusseux non poteva mancare la collaborazione con il Premio Strega – dichiara il presidente Nencini. – Il Premio scopre e promuove talenti letterari, noi ne conserviamo e valorizziamo il patrimonio e il talento facendoli conoscere. Tanto più in una società tecnologica, cultura umanistica e scrittura devono avere diritto di cittadinanza. Lontani dall’intrigo delle passioni e dei sentimenti si vive una vita a metà. La poesia emoziona, colpisce, ferisce, ti invita a fermarti e riflettere. In questo tempo di mezzo è quel che ci vuole. I poeti finalisti saranno ospiti del Vieusseux a Firenze. Giuro che ne faremo buon uso".