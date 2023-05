La Fiorentina in finale di Conference League: battuto il Basilea

La Fiorentina ha vinto la semifinale della Conference League contro il Basilea con il punteggio di 3-1. Nico Gonzalez ha segnato due gol e Barak ha segnato il gol decisivo nel minuto 129 del secondo tempo supplementare. i viola giocheranno la finale il 7 giugno a Praga contro il West Ham. Durante la partita, la Fiorentina ha avuto difficoltà iniziali sia in fase offensiva che difensiva, ma poi è riuscita a prendere il controllo del match. Gonzalez ha aperto le marcature con un gol su calcio d'angolo al 34'. Il Basilea ha pareggiato al 9' del secondo tempo, ma Gonzalez ha segnato nuovamente al 27' per riportare la Fiorentina in vantaggio. Dopo un'azione intensa e alcune occasioni da parte di entrambe le squadre, la partita è andata ai tempi supplementari. Nel secondo tempo supplementare, Barak ha sostituito Bonaventura e nel minuto 129 ha segnato il gol che ha garantito alla Fiorentina la vittoria e l'accesso alla finale.