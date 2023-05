La Mostra del Chianti si prepara a stupire gli amanti del vino

Montespertoli si sta preparando per l'evento più atteso dell'anno: la Mostra del Chianti. Ad una settimana dall'inaugurazione, l'atmosfera è carica di eccitazione e l'attesa è palpabile. Il montaggio degli stand e del Convivium in piazza del Popolo è già iniziato e il programma già fa crescere l’attesa.

La Mostra del Chianti, giunta alla 65° edizione, è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di vino. L'evento si terrà nel centro di Montespertoli, tra piazza del Popolo e piazza Machiavelli, dal 27 maggio al 4 giugno. Gli organizzatori hanno messo in campo tutti gli sforzi necessari per rendere questa edizione indimenticabile, offrendo ai visitatori un'esperienza unica nel cuore della Toscana.

Durante i giorni dell'evento, gli ospiti avranno l'opportunità di scoprire la bellezza dei paesaggi collinari del Chianti e di immergersi nella tradizione vitivinicola che caratterizza questo territorio. Saranno presenti i migliori produttori locali, pronti a condividere la loro passione per il Chianti attraverso degustazioni guidate, laboratori interattivi e presentazioni di vini di alta qualità.

Infatti sono 22 le aziende agricole presenti alla Mostra del Chianti: Montalbino, Fattoria La Leccia, Valleprima di Compagnucci, Tenuta Corbinaia, Fattoria di Trecento, Podere il Castello, La Ripa Verde, La Lupinella, La Querce Seconda, Podere Ghisone, Fattorie Parri, Tenuta Moriano, Casa di Monte, Tenuta Coeli Aula, Cantina sociale Colli Fiorentini, Tenuta Barbadoro, Castello Sonnino, Podere Guiducci, Fattoria di Polvereto, Tenuta Maiano, Frescobaldi e Le Fonti a San Giorgio.

La Mostra del Chianti non è solo un'occasione per apprezzare il vino, ma anche per scoprire l'arte, la cultura e la gastronomia della zona. Saranno organizzate degustazioni di vino e di champagne, esposizioni artistiche, concerti dal vivo e una varietà di stand gastronomici, dove i visitatori potranno assaporare prelibatezze locali abbinandole ai vini del Chianti.

Nel weekend sarà anche possibile scoprire la mostra Terre degli Uffizi “Filippo Lippi in Valdelsa” presso il Museo d’Arte Sacra alla Pieve di San Piero in Mercato dove è esposta la preziosa "Predella Barbadori" di Filippo Lippi. Un progetto volto alla valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana in collaborazione con Le Gallerie degli Uffizi e con la Fondazione Cr Firenze.

Inoltre, sono previsti tanti momenti di approfondimento sul vino, con seminari e incontri con esperti del settore, sia in piazza del Popolo sia nel Palazzo Comunale. Alle ore 19 in piazza del Popolo, solo su prenotazione scrivendo a info@placetidee.com , e nel Palazzo Comunale alle ore 21 organizzati dai Viticoltori di Montespertoli, sempre su prenotazione scrivendo a info@viticoltorimontespertoli.it . Questa è un'opportunità imperdibile per gli appassionati di enologia per ampliare le loro conoscenze e imparare dagli esperti di vino.

Accanto alle aziende agricole non mancano le associazioni del territorio che rendono la festa adatta anche alle famiglie e a chi è alla ricerca dei sapori della tradizione culinaria toscana. Negli ultimi anni, grazie ad un numero di giovani cittadini, è tornato a svolgersi il “Torneo delle Contrade di Montespertoli”. I contradaioli di Cappella, Fontanelle, Fornace, Mura e Pozzo si sfidano su prove sportive o della tradizione agricola per poi vincere, a fine mostra, il trofeo ovvero un prezioso fiasco in ceramica raffigurante le cinque contrade.

La Mostra del Chianti rappresenta anche una vetrina per i produttori locali, che potranno presentare le loro creazioni a un vasto pubblico di professionisti del settore e appassionati di vino. Questa è un'opportunità unica per stabilire nuovi contatti, fare affari e promuovere il Chianti come una delle zone vinicole più importanti del mondo.

Quest’anno Montespertoli avrà degli ospiti speciali alla festa: sabato 27 maggio si parte con Lercio live con il tour del decennale; Ginevra Fenyes sabato 3 giugno con il suo spettacolo “Cono o coppetta”; lunedì 29 maggio con i Terconauti. I fratelli Damiano e Margherita Tercon insieme a Philipp Carboni: un esuberante trio artistico, in viaggio per le città e i teatri italiani con il proprio spettacolo e a presentare il libro “Mia sorella mi rompe le balle - una storia di autismo normale”.

L’ultimo giorno della festa è possibile godere della sfilata del “Gruppo Novecento” che, dal Castello di Sonnino fino a piazza del Popolo, presenta una rievocazione storica dei primi del ‘900, con figuranti, carri, animali e anche auto d’epoca.

La chiusura della festa si celebrerà con uno spettacolo nuovo, in Piazza del Popolo giochi di luce proiettati sul Palazzo Comunale aspettano il visitatore le ultime due sere, con lo spettacolo conclusivo previsto vicino alla mezzanotte dell’ultima domenica.

Non resta che attendere con trepidazione l'apertura delle porte della Mostra del Chianti sabato 27 maggio. L'evento rappresenterà un trionfo per il vino, l'arte, la cultura e l'eccellenza del Chianti. Vi aspettiamo per vivere insieme un'esperienza unica nel cuore della Toscana.

Per ulteriori informazioni si può seguire il programma della mostra sul sito:

www.mostradelchianti.it

oppure seguire le pagine social:

IG: @mostra_chianti_montespertoli

FB: @MostraDelChianti