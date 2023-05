Le vie in rosa, il maltempo fa slittare le passeggiate a sostegno di Astro al 28 maggio

Purtroppo il maltempo persiste e anche il prossimo fine settimana sono previste piogge, pertanto Astro informa che le passeggiate de "Le Vie in Rosa 2023" per i Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, per il Circondario Empolese Valdelsa, slitteranno alla domenica 28, sperando in una giornata di sole. Mentre nel Valdarno Montopoli Val d'Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno annullano le passeggiate e informano che continua comunque la vendita delle maglie presso le sedi Auser, Misericordia, Pubblica Assistenza e Arci Ton Benetõllo Marti.

Resta invariata la data del 21 maggio per i Comuni di Vinci e Gambassi Terme che svolgeranno regolarmente secondo la programmazione le passeggiate nei propri comprensori.

Ricapitolando il giorno 27 maggio ore 14.30 Fucecchio darà il via alla passeggiata da Piazza Montanelli, mentre il 28 maggio Capraia e Limite partirà alle ore 9.30 da Piazza Pertini, Empoli dal Parco di Serravalle, Montelupo Fiorentino da Piazza della Libertà e Montaione da Piazza della Repubblica alle ore 10.00.

Le nuove T-shirt si potranno trovare nei negozi indicati sulle locandine oltre la mattina della partenza. Si ringraziano gli sponsor che stanno contribuendo al sostegno della manifestazione e tutti coloro che nonostante il maltempo acquistano le magliette per contribuire alla raccolta fondi di Astro.