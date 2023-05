Maltempo Marradi, gli aggiornamenti: frane e persone evacuate

Sono proseguono nella giornata di oggi le operazioni del Gruppo Operativo Speciale, per liberare la strada dalla frana avvenuta in località Cavallara.

Questa mattina il Comandante Ing. Marisa Cesario ha raggiunto il distaccamento di Marradi per fare il punto della situazione con il Sindaco e gli altri enti presso il Centro Operativo Comunale. Effettuato il sorvolo con l’elicottero Drago 71 del reparto volo di Arezzo, per valutare la vasta area colpita e verificare le criticità della viabilità di collegamento da Marradi a Cavallara e di Lutirano fino a Modigliana. La strada modiglianese, che collega Lutirano a Modigliana è al momento interdetta alla circolazione per la presenza di numerose frane di piccola entità, dove sono a lavoro le ruspe di ditte private.

L’elicottero Drago 71 ha effettuato vari voli per evacuare 53 persone da Lutirano e trasportate presso il Distaccamento dei Vigili del fuoco di Marradi. Dopo il rifornimento di carburante effettuato all’aeroporto di Firenze, Drago 71 è ritornato per ultimare l’evacuazione di altre 14 persone sempre da Lutirano.