Revocato il divieto di balneazione a Pietrasanta

Dopo le controanalisi eseguite da Arpat a Fiumetto Sud e Motrone, le due aree sono state dichiarate nuovamente idonee alla balneazione.

Nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 19 maggio) sono infatti pervenuti gli esiti dei controlli effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Nella giornata di giovedì, la non conformità delle acque rilevata nei due punti di campionamento a Marina aveva fatto scattare l'ordinanza di divieto di balneazione; era stata presentata, quindi, dall'amministrazione comunale immediata richiesta di attivazione della procedura di inquinamento di breve durata imputabile a cause locali e localizzate, che prevedeva l'esecuzione di un ulteriore prelievo di controllo.

L'ordinanza di revoca del divieto di balneazione sarà firmata in serata.

Fonte: Ufficio Stampa