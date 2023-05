Via Pontorme, riapre a doppio senso di marcia il tratto fra la Statale 67 e via Giro delle Mura nord

A partire da lunedì 22 maggio 2023, sarà riaperta al traffico, a doppio senso di circolazione, via Pontorme, nel tratto compreso fra la Statale 67 e via Giro delle Mura nord. Il tratto di strada era chiuso al traffico per permettere il completamento della posa dei sottoservizi relativa al cantiere del nuovo ponte sul torrente Orme. Il provvedimento è contenuto nell'ordinanza 294 del 18 maggio 2023 (https://bit.ly/3OlxcSk) che dispone anche, all'intersezione fra via Pontorme e la Statale 67, istituzione della segnaletica verticale e orizzontale permanente di 'Stop' e 'Obbligo di proseguire diritto' (direzione centro Empoli) per i veicoli che provengono da via Pontorme e si immettono sulla Statale.



Resta da completare, a causa delle condizioni meteo avverse registrate negli ultimi giorni, l'intervento relativo alla riduzione della rumorosità dei giunti dell'infrastruttura: sarà concluso appena si registreranno condizioni metereologiche adeguate

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa