Vinci, il 28 maggio il conferimento della cittadinanza onoraria a Giorgio Paris

E' in programma il 28 maggio, al Teatro di Vinci, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al professore Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi. Parisi sarà intervistato da Federico Monechi, giornalista Rai, nel corso di un evento che avrà inizio alle ore 10.30.



“Lo ‘stile’ di Giorgio Parisi - si legge nelle motivazioni della decisione del consiglio comunale di conferirgli la cittadinanza onoraria di Vinci - è quello di uno scienziato che non ha perso di vista il rapporto con la società: non solo un docente e ricercatore universitario, ma anche una persona attiva e interessata alle dinamiche e ai problemi della collettività. Attraverso una serie di ragionamenti lucidi e puntuali spiega come la scienza non sia un sapere superiore, neutro e distaccato dagli altri, ma piuttosto un’attività sociale come tante altre, figlia di un determinato contesto socio-culturale. Parisi incarna l’idea che il pensiero scientifico e la cultura umanistica non siano affatto due saperi antitetici, ma possano – anzi, debbano – convivere ed integrarsi in armonia”.

“Già nel Rinascimento - ricorda il Comune nelle motivazioni - la figura di Leonardo da Vinci ha incarnato alla perfezione questo concetto in una visione del mondo priva di quel dualismo netto tra discipline umanistiche e scientifiche che finirà per caratterizzare le epoche successive. Mai come oggi abbiamo bisogno che ricerca scientifica e pensiero umanistico uniscano le loro forze per affrontare le sfide della contemporaneità e per attuare scelte sempre più consapevoli volte alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della condizione umana”.



La cerimonia di domenica 28 maggio , che sarà presentata da Alessandro Lippi, è pubblica. Per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 0571 933285 o scrivendo una mail all'indirizzo ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa