Aggressione di notte nel centro di Arezzo, uomo soccorso in gravi condizioni

Un uomo è stato aggredito nel cuore della notte ad Arezzo. È successo intorno alle 3 nella zona della stazione ferroviaria della città. Sono ancora in corso gli accertamenti e la ricostruzione del fatto ma, dalle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ferito all'addome e in altre parti del corpo con un'arma bianca. Dopo l'aggressione si sarebbe rifugiato nell'atrio di un locale, dove è stato soccorso dai sanitari del 118. L'uomo, di origini magrebine, è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo le indagini. Tra le ipotesi non è escluso che l'aggressione derivi da un regolamento di conti, per questioni ancora da chiarire. Le verifiche stanno procedendo anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.