Calcio camminato, giocatori over 50 in sfida al primo trofeo internazionale a Montepulciano

Si terrà il prossimo 27 e 28 maggio il Primo Trofeo Internazionale Walking Football "Città di Montepulciano", nello splendido scenario della “perla del cinquecento”, la cittadina toscana celebre per il magnifico centro storico rinascimentale e per la produzione del Vino Nobile. Il torneo di “calcio camminato” vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa, alcune delle quali affiliate alle più importanti e blasonate squadre nella massima serie, come: l’Arsenal (Inghilterra), il Ferencvaros (Ungheria), la Lazio, il Pisa, il Biella, l’Alessandria, il Nagc di Firenze e la Poliziana, una rappresentativa locale nata per l’occasione. Le partite si svolgeranno presso lo stadio comunale “B. Bonelli” di Montepulciano (SI), sabato 27 e domenica 28 maggio.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di ospitare a Montepulciano questo torneo trattandosi di una disciplina in forte espansione, che dà l'opportunità agli over 50 di ritornare sui campi da calcio e contribuisce a rafforzare il binomio tra sport e salute. Si tratta di una variante del calcio tradizionale che permette di praticare lo sport in modo sicuro e divertente anche a chi non ha più la stessa agilità di un tempo”, è il commento del Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

“In una splendida cornice di cultura, enogastronomia e sport, atleti, tecnici supporters potranno godere di quanto meglio possa offrire questa meravigliosa terra, in una esperienza di ospitalità di altissimo livello. Siamo una nuova disciplina sportiva in continua crescita, sia per la componente “agonistica” che, fortunatamente, per il connubio di attività, benessere e fitness. La prevenzione alla salute e qualità della vita sono valori imprescindibili nelle nostre iniziative, e confidiamo nella maggiore diffusione possibile di questa visione”, è il commento di Andrea Polverosi, CEO di Walking Football Italia.

Il walking football, o calcio camminato, è uno sport nato nel 2011 in Inghilterra che prevede due regole fondamentali: sono vietati la corsa e il contatto fisico. Queste due regole fondamentali fanno sì che possa essere praticato ad ogni età. Il calcio camminato è particolarmente sviluppato in Inghilterra, dove tutte le squadre della Premier League hanno almeno una squadra di calcio camminato i cui membri spesso sono ex giocatori che fanno da traino per il movimento e la cui federazione conta oltre 100.000 iscritti e 1.500 squadre. In Italia viene praticato da 5/6 anni, l’età minima è 50 anni fino ad oltre 70 anni. Si gioca su campi ridotti, al massimo 40x20x25 metri, con cinque giocatori di movimento e il portiere, la partita dura di norma due tempi da 10 minuti.

Il Primo trofeo internazionale Walking Football "Città di Montepulciano" è stato realizzato da Walking Football N.A.G.C., in collaborazione con la Unione Polisportiva Poliziana, Aces Italia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Montepulciano.

Fonte: Comune di Montepulciano - Ufficio Stampa