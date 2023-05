Ferito con un coltello alla periferia di Pisa, indaga la polizia

Servizio straordinario di controllo della questura di Pisa ieri pomeriggio in città, con l'impiego di due equipaggi della polizia di Stato e di una pattuglia della polizia municipale. Durante le verifiche sulle strade, che dall'Aurelia portano in centro, sono state identificate 48 persone e controllati 28 veicoli. Durante il servizio, intorno alle 19.30, la municipale ha arrestato un uomo, di origini magrebine, per spaccio di stupefacenti in piazza Vittorio Emanuele II.

Più tardi, nella notte, la polizia è intervenuta sulla via Aurelia, all'altezza della Saint Gobain, per la segnalazione della presenza di un uomo con ferita da taglio, a seguito di una colluttazione. Le pattuglie della squadra volanti si sono prima portate sul posto, alla ricerca di testimoni o elementi utili alle indagini, poi hanno raggiunto il ferito al pronto soccorso. L'uomo, un 27enne tunisino con diversi precedenti per stupefacenti, si era recato in autonomia all'ospedale per farsi medicare. Diverse le ferite da taglio riportate, una al ginocchio, un'altra alla fronte e ancora all'altezza dell'occhio. Il 27enne avrebbe riferito ai poliziotti che mentre si trovava in bicicletta all'altezza della rotonda dei Navicelli, avrebbe incrociato un gruppo di persone, di origine marocchina, che lo avrebbero insultato e poi ferito con un coltellino. Sono in corso le indagini da parte della polizia, per verificare la versione fornita dalla vittima e per individuare movente e autori del ferimento, che sarebbe comunque stato lieve e non lesivo di organi vitali.