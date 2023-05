Giornata Nazionale del Sollievo, trekking culturale a Vinci con gli "Amici dell'Hospice"

Sono trascorsi tredici anni da quando è stata promulgata la legge 38/2010 che sancisce il diritto all’accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative, ma ad oggi una considerevole percentuale di persone affette da dolore ritiene di non ricevere cure adeguate o di non essere a conoscenza di questo diritto. Molto abbiamo ancora da fare per soddisfare i bisogni dei cittadini e garantire un omogeneo accesso a tali servizi.

Domenica 28 maggio si celebra la XXII Giornata Nazionale del Sollievo, istituita nel 2001, con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del prof. Umberto Veronesi, e promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, intitolata, quest’ultima, al nome del giornalista de “La Stampa” .

Per proseguire sulla strada tracciata da Gigi Ghirotti, possiamo affermare che “la Giornata del sollievo ha una connotazione affermativa e propositiva: non è direttamente “contro” il dolore o la sofferenza, ma “a favore” del sollievo, ricercando l’affrancamento dalla sofferenza e dal dolore in chi è malato e nelle persone care. Il sollievo è sempre possibile, anche nei casi in cui la persona permane nella condizione di malattia o al termine della vita. Un sollievo che può essere raggiunto grazie a nuovi e sempre più efficaci farmaci e terapie, ma anche attraverso una cura umana fatta di attenzione, tenerezza, vicinanza, sostegno e amore. Sollievo non significa solo affrancamento dal dolore fisico o da altri sintomi, vuol dire anche sentirsi una persona sempre valorizzata, degna di cura e di rispetto fino alla fine della vita, quando non è più possibile guarire”.

L’associazione Amici dell’Hospice Onlus, facendo propria questa iniziativa, come ogni anno dalla sua costituzione organizza una camminata culturale in uno dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore per diffondere e sensibilizzare i cittadini a questa importante tematica. Domenica 28 maggio il nostro stand e i nostri volontari saranno presenti e disponibili per condividere informazioni e progetti a Vinci, in piazza della Libertà, all’interno di Eco Vinci Festival.

Alle ore 9,30 ritrovo con la guida turistica Sara Morini per un breve percorso a piedi del Borgo di Vinci fino alla Casa Natale di Leonardo.

Per saperne di più inviaci un messaggio al numero 3534252794 oppure scrivici all'indirizzo amici.hospice20@gmail.com. Visita anche il nostro nuovo sito www.amicihospice.it per maggiori informazioni o la nostra pagina Facebook. Evento Patrocinato dal Comune di Vinci e Cesvot, in collaborazione con Tuscany Photo Atelier e Pro Loco di Vinci.

Fonte: Amici dell’Hospice Onlus