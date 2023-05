Giovane ginnasta dall'Empolese ai vertici nazionali: la soddisfazione della Polisportiva I'Giglio

Sabato 13 Maggio, presso il Palavesuvio di Napoli, è andata in scena la finale nazionale del Campionato Gold Allieve: senza dubbio, la gara più attesa dell’anno e, al tempo stesso, la più temuta. Lì, le migliori Allieve d’Italia si sono contese l’accesso alla finalissima.

La nostra Klarisa Ndreu, tesserata Montesport, ha portato in alto i colori della società castellana, Polisportiva I'Giglio, e si è ben difesa in un contesto così importante, di altissimo livello. Partita con l’obiettivo di centrare la finalissima, ma anche consapevole del fatto che non sarebbe stato semplice, ha commesso un grave errore a cinghietti. Questo errore, insieme a qualche decimo perso qua e là, non hanno permesso a Klarisa di coronare questo incredibile sogno che poteva essere alla sua portata. Una prova questa che non ammetteva margine di errore e dove la gestione delle emozioni era davvero difficile.

Degni di nota sono stati i suoi esercizi a parallele, dove ha notevolmente incrementato il valore di partenza e quelli alla trave. L’esercizio alla trave è stato "sporcato" da una caduta, ma è stato comunque egregiamente condotto.

È stata un’esperienza meravigliosa che ha visto l’atleta della Polisportiva I’Giglio salire ai vertici della grande ginnastica! Si conclude, così, per Klarisa, il primo semestre di impegni sportivi che l’ha vista protagonista di due campionati di assoluto rilievo, tra cui la SERIE C GOLD.

La Polisportiva I'Giglio ringrazia Klarisa per l’impegno e i risultati di spessore raggiunti, la sua allenatrice Caterina per il grande lavoro svolto e la società Montesport, in particolare Martina ed Eleonora.

Fonte: Polisportiva I'Giglio