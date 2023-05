I Lupi alle finali nazionali under 19: ecco il calendario delle partite

Si svolgeranno nello splendido Cilento, ad Agropoli (Sa) e dintorni, le Finali Nazionali 2022-23 categoria Under 19 maschile. Coinvolgeranno in totale 27 squadre, tra queste, per l’ennesima volta, in rappresentanza della Toscana, i Lupi S. Croce di coach Alessandro Pagliai. La manifestazione è divisa in due fasi. I biancorossi sono stati inseriti nel girone E "di qualificazione", un passaggio che riguarderà 20 squadre:

14 squadre prime classificate delle regioni dal 6° al 21° posto della classifica delle 21 regioni in base al Ranking;

5 squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 5° posto della classifica delle 21 regioni in base Ranking;

1 squadra terza classificata delle regioni al 1° posto della classifica in base al Ranking.

Al termine della Fase di "Qualificazione", le cinque squadre prime classificate dei 5 gironi si qualificheranno per la Fase Finale; per andare avanti, dunque, i Lupi dovranno vincere il proprio raggruppamento.

Le 5 squadre vincenti la fase di "Qualificazione" più le 7 squadre qualificatesi al primo posto delle prime 7 regioni (secondo ranking quantitativo) parteciperanno alla fase Finale per aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia della categoria (totale, 12 formazioni, ulteriormente divise in quattro gironi da tre squadre).

Obiettivo di S. Croce sarà entrare tra le prime 12 realtà d’Italia e andare a giocarsi il titolo. Questi i gironi della "Qualificazione":

A: Airone Tortolì, Tonno Callipo Vibo Valentia, Diavoli Rosa Brugherio, San Paolo Ostiense Roma

B: Colombo Volley Genova, Gada Volley Pescara, Marino Pallavolo Asd, Asd Pall. Milano Vittorio Veneto

C: Lube Civitanova, Prata di Pordenone, Opengardenweb Alessano, Trentino Volley.

D: Cuneo Sport 2018, Sir Safety Perugia, Pallavolo Padova, Sudtirol Bolzano.

E: Lupi S. Croce, Polisportiva Venosa, Scuola Pall. Anderlini Modena, Showy Boys Galatina.

Il calendario dei Lupi S. Croce:

martedì 23 maggio p.v., ore 09.00: Lupi S. Croce-Polisportiva Venosa

martedì 23 maggio p.v., ore 17.00: Showy Boys Galatina-Lupi S. Croce

mercoledì 24 maggio p.v., ore 10.30: Lupi S. Croce-Scuola Pall. Anderlini Modena

Tutte e tre le gare si svolgeranno al Pala Impastato, via del Piaggese 31, Agropoli.

Queste le 7 squadre inserite direttamente nella fase finale: Volley Meta Sorrento, Consar RCM Ravenna, Fenice Pallavolo Roma, Vero Volley Milano, Matervolley Castellana, Volley Treviso, Villa Ester Gupe Catania.

Delegazione ufficiale Lupi S. Croce, Campioni Toscani 2022-23:

P: Camarri Lorenzo, Montagnani Matteo

L: Landi Filippo, Loreti Luca

C: Antonelli, Filippo, Barretta Raffaele, Camarri Niccolò, Dell’Endice Pietro, Pieri Iacopo

S: Brucini Nicolas, Garibaldi Michele, Gjoni Cristian, Tellini Paolo

O: Molesti Gregorio

Allenatori: Pagliai Alessandro (1^ All.), Morando Matteo (2^ All.)

Scoutman: Finisini Giacomo

Fisioterapista: Fontana Giampaolo

Dirigenti: Giannini Claudio, Zingoni Fausto

In rappresentanza della Società sarà presente il D.G. Dario Da Roit.

In bocca al lupo a questa squadra che rappresenterà S. Croce sull’Arno in un contesto di assoluta qualificazione e prestigio.

Le gare saranno TUTTE trasmesse in streaming sul canale youtube della Federazione, link sulla pagina principale www.federvolley.it

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa