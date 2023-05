Più di 500 persone all'inaugurazione della nuova sede di Tuscania Auto

Musica, freestyle e divertimento. In un clima da grande festa si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede di Tuscania Auto, concessionaria ufficiale CUPRA, SEAT e SKODA.

Nei nuovi spazi della concessionaria, venerdì 19 maggio, sono arrivate almeno 500 persone tra amici, clienti e curiosi per vedere le auto esposte ma anche per stare insieme e ritrovare il personale di Tuscania auto.

Fulcro di tutta l’operazione è il titolare Massimiliano Mechetti che ha parlato così di questa nuova sede: “È il compimento di un sogno, un sogno che è partito tanti anni fa, la cosa che mi rende più orgoglioso è che ciò che ho condiviso con i miei genitori oggi si è concretizzato, i miei genitori non ci sono più ma sono orgoglioso di aver portato a termine quest’investimento e di aver coronato un sogno e di aver dato una sede importante per l’attività e i nostri clienti".

Insieme a Mechetti lavora una squadra di circa 40 collaboratori: “Una delle capacità dei miei collaboratori – ha aggiunto il titolare -, dei quali sono orgoglioso, è il saper ascoltare. Abbiamo costruito quest’ambiente ascoltando anche le esigenze dei nostri clienti".

I nuovi spazi, in via Romana 445 nel Comune di Capannori, vicino all’uscita dell’autostrada hanno una dimensione più che raddoppiata rispetto alla sede precedente: oltre 2.000 metri quadri contro gli 800 della precedente e un ampio parcheggio che prima mancava: “Siamo molto emozionati perché da tanti anni sognavamo – ha spiegato Daniele Paganelli, responsabile marketing Tuscania Auto – di poter accogliere i nostri clienti in un nuovo spazio esclusivo e questo grazie a voi”.

Ancora Paganelli: “Un ambiente più confortevole il che si traduce anche in maggiori spazi per il nostro service, quindi minori tempi di attesa per i clienti dell’officina”.

Oltre all’efficienza dei servizi contano anche le emozioni: “Ricordo che i miei collaboratori - ha detto Mechetti - si impegnavano tantissimo cercando di creare l’atmosfera magica per il momento più bello per la consegna del veicolo che però, banalmente, prima veniva fatto all’aperto. Adesso abbiamo due aree consegna per i nostri clienti, per vivere appieno l’emozione del momento più del processo di vendita, che è la consegna dell’auto al cliente”.

Insomma un sogno, quello di Tuscania auto, diventato realtà: accogliere i clienti in uno spazio più bello e più funzionale.