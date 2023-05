La biancorossa Federica Merisio convocata in nazionale: soddisfazione dall'Use Rosa

Dopo lo splendido campionato e gli ottimi playoff giocati, arriva una bella soddisfazione per Federica Merisio. Il nome della giovane biancorossa, in prestito da Geas Sesto, figura infatti fra le sedici convocate della Nazionale under 20 femminile in vista dell’Europeo che si giocherà dal 29 luglio al 6 agosto. L’appuntamento è a Montegrotto Terme, provincia di Padova, dove la squadra si allenerà dal 1° al 3 giugno.

Per lei e la società una bella soddisfazione dopo una stagione che ha visto la giovane esterna disputare un campionato da protagonista.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa