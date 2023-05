La II Commissione dell'Unione in visita alla Protezione civile

Il 18 maggio la Seconda Commissione dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa si è riunita presso la sede operativa della Protezione civile.

È stato illustrato in modo approfondito e chiaro tutto quanto concerne l'organizzazione, la struttura e ci sono state risposte a tutte le domande in modo preciso, lasciando soddisfatti i presenti.

Quello che è emerso è l'impegno profuso del personale e ancora di più la passione che ognuno di loro ha per quello che fa.

È stato positivo inoltre il confronto instaurato, a prescindere dalle parti politiche, nell'esclusivo interesse del territorio e dei cittadini.

Per questo a nome di tutta la commissione come Presidente della stessa e come cittadino ringrazio

Mauro Daini P.O. Protezione civile

Monica Salvadori - Coordinatrice P.C. unione

Martina Rioda - tecnico P.C. unione e naturalmente il Sindaco delegato Paolo Masetti per l' accoglienza e il lavoro fin qui svolto in ambito di Protezione Civile.

Emmanuele Nencini, Presidente della Seconda Commissione presso Unione dei Comuni Empolese Valdelsa