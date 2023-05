Maltempo in Mugello, i fuoristrada delle Misericordie in aiuto alla popolazione

Due fuoristrada, uno allestito ad ambulanza per poter soccorrere le persone in zone difficilmente raggiungibili e l’altro utilizzato per eventuali evacuazioni, sono stati messi in campo dalle Misericordie di Dicomano e Rufina per far fronte alle conseguenze del maltempo che sta colpendo anche alcune zone dell’alto Mugello.

Il Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina sta intervenendo in particolare nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Le misericordie locali sono attive per aiutare le popolazioni colpite dall’emergenza dovute al maltempo, offrendo servizio sanitario e protezione civile.

"Come sempre, andiamo dove c’è bisogno - dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina -. Le Misericordie sono intervenute tempestivamente per aiutare i cittadini in difficoltà e collaborano giorno dopo giorno per aiutare i territori a superare questi momenti".

Fonte: Misericordie Area Fiorentina