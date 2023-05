"Verso l'apertura del co-working nell'ex San Giuseppe", la presentazione del progetto

Una mattinata di approfondimento sul tema del co-working, uno dei servizi che saranno organizzati all'interno dell'ex complesso San Giuseppe, fra le tappe del progetto Hope - Home of People and Equality. L'appuntamento è per martedì 30 maggio 2023 al Cenacolo degli Agostiniani in via dei Neri 15 a Empoli: nell'occasione saranno presentati gli spazi e le loro finalità, così da condividere la nascita del progetto con tutti gli attori interessati e con la cittadinanza.

"Verso l'apertura del co-working nell'ex complesso San Giuseppe" è il titolo dell'iniziativa a ingresso libero, che prenderà il via alle 9.30 con l'introduzione a cura della sindaca di Empoli, Brenda Barnini. Seguiranno interventi su 'Gli spazi per il co-working nell'ex complesso San Giuseppe' a cura dell'ingegner Roberta Scardigli (dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Empoli) e su 'Esperienze a confronto', tavola rotonda coordinata da Tiziano Cini (direttore di Asev - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa), per poi proseguire con gli interventi a richiesta dei partecipanti e le conclusioni affidate ad Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle Attività produttive del Comune di Empoli.

PROGETTO HOPE - Recuperare e riqualificare edifici e spazi pubblici del centro storico, facendoli tornare a essere vissuti e utilizzati dai cittadini, rendendoli funzionali a ospitare servizi e attività. Con questo obiettivo, il Comune di Empoli ha dato il via all’intervento strategico HOPE, per il quale l'amministrazione comunale, sulla base del bando Progetti di Innovazione Urbana (PIU) della Regione Toscana, ha ottenuto il cofinanziamento di una quota degli interventi, attraverso i fondi strutturali europei POR-FESR 2014-2020 destinati alla rigenerazione urbana (ASSE 6). Il progetto, avviato nel 2016 e oggi in corso di attuazione, prevede interventi integrati e intersettoriali, finalizzati al miglioramento dei servizi sociali ed educativi, favorendo la fruizione dei luoghi della cultura e l'efficientando del patrimonio edilizio pubblico. Sono interessati gli spazi aperti di un importante settore del centro storico e alcuni edifici strategici di proprietà comunale: il complesso del San Giuseppe, posto in via Paladini, che comprende l’ex ospedale cittadino e l’ex convitto Infermieri, e l’ex Sert, edificio che affaccia su piazza XXIV Luglio. Gli spazi per il co-working sono previsti all'interno dell'ex ospedale. Il complesso architettonico oggetto di recupero è nato con il blocco ospedaliero nel 1765, ampliandosi nel tempo e mantenendo la funzione sanitaria fino al 2008, quando è stato inaugurato il nuovo ospedale cittadino, fuori dal centro storico. L’intervento che rientra nel progetto HOPE recupera una porzione dell’edificio a U ottocentesco, nel dettaglio l’ala ovest, il lato corto e gli spazi aperti del complesso, così da mettere a disposizione della cittadinanza tutti gli spazi aperti anche grazie all'inserimento di nuove funzioni come lo spazio per il co-working, all'ultimo piano e nelle aree centrali del lato corto, caffetteria e spazio ristoro a piano terra e una grande sala conferenze nello spazio al primo livello. Il recupero dell’ex ospedale proseguirà con l’intervento di rigenerazione finanziato nel 2022 nell’ambito del PNRR, così da concludere il percorso di rigenerazione dell’intero isolato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa