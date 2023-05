30esimo meeting Città di Empoli, anche quest'anno a Livorno

Le due ulteriori, recenti medaglie d'argento sui 10 km in acque libere - World Cup (Golfo Aranci) e Coppa Len (Piombino) - ottenute dalla fuoriclasse fiorentina Ginevra Taddeucci, allieva del presidente e direttore tecnico biancazzurro Giovanni Pistelli, contribuiscono a rendere ancor più prestigioso il 30° meeting nazionale 'Città di Empoli'. La rassegna è organizzata, come sempre, dal T.N.T. ma si terrà anche quest'anno alle piscine comunali 'Camalich-Neri' di Livorno il 2 e 3 giugno prossimi. L'impianto sportivo labronico è comunque uno dei più attrezzati a livello assoluto. Accanto alla vasca coperta della misura olimpica, che sarà teatro di battaglie agonistiche fra le corsie, i partecipanti avranno a disposizione una piscina di 25 metri, ancora al chiuso, per completare la marcia di avvicinamento ai rispettivi impegni, senza soluzione di continuità per l'intera durata dell'evento natatorio, fra i più attesi in Toscana dalla sua nascita. Poi la struttura situata in via Salvador Allende - a pochi passi dallo stadio di calcio 'Armando Picchi' - è fornita di un'ampia tribuna dalla quale i parecchi spettatori annunciati guarderanno i confronti tra gli interpreti delle varie categorie, stabilite dall'età degli specialisti: Esordienti A, Ragazzi e Unica (che include Juniores, Cadetti e Seniores). In entrambi i giorni le gare della tradizionale manifestazione, giunta quindi al 'trentennale' e che vedrà in scena elementi di grande valore, scatteranno alle ore 8.50 del mattino e nel pomeriggio (15.20). Tra venerdì e sabato il programma, allestito dai responsabili del club empolese attiguo al parco di Serravalle, contempla 50/100/200/400 stile; 50/100/200 dorso; 50/100/200 rana; 50/100/200 delfino; 200/400 misti; al massimo, è consentita la presenza di un iscritto a 6 di tali prove. Nei 400 stile e 400 misti, viceversa, ci saranno 16 ammessi in base ai 'paletti' dell'età. Il trofeo 'Città di Empoli' verrà assegnato alla società con la classifica finale migliore, in virtù di tutti i risultati acquisiti dai suoi portacolori. Per la singola vittoria saranno attribuiti 9 punti mentre l'ottavo posto, l'ultimo premiato, ne frutterà uno. Magari, decisivo.

Fonte: Tnt Empoli - Ufficio stampa