Coppa Italia, Firenze si tinge di Viola con l'iniziativa Confesercenti

In occasione della Finale di Coppa Italia prevista per Mercoledì 24 maggio Confesercenti Firenze assieme al Coordinamento dei Centri Commerciali naturali hanno pensato di i negozi del commercio di ogni quartiere nell’iniziativa “Firenze si tinge di Viola”

Ogni commerciante che vorrà partecipare, potrà allestire la propria vetrina con qualcosa di viola o più semplicemente mettendo n vetrina una sciarpa una maglia o qualsiasi altro oggetto di colore viola per incitare gli undici di Mister Italiano per il match di Mercoledì sera.

“Il coordinamento dei CCN è felice di contribuire a questa importante iniziativa attraverso la partecipazione dei CCN di Via del Corso, Via di Novoli, Piazza Dalmazia, San Lorenzo con il Mercato Centrale, via Guelfa, San Pierino insieme a tutti gli altri commercianti di Confesercenti. Questa volta le strade si coloreranno di viola per essere vicini alla Fiorentina in questa importante sfida sportiva internazionale” commenta Lucilla Cracolici responsabile del Coordinamento dei centri commerciali naturali

Ogni partecipante poi potrà postare sui propri canali social le proprie creazioni e inviare una foto a r.romoli@confesercenti.fi.it

Tutte le foto saranno poi pubblicate sui canali social di Confesercenti Città di Firenze @ccnfiorentini su Facebook e @condotta_news su instagram