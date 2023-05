Maltempo, Cgil Toscana: "Per il Mugello necessario mettere in sicurezza il territorio"

"La Cgil Toscana esprime sentita solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo tra Alto Mugello, Emilia Romagna e Marche e sta organizzando l’invio di squadre di volontari e attrezzature per prestare aiuto e sostegno nei territori più danneggiati" così Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana. "Bene ha fatto il presidente della Regione Giani a chiedere il riconoscimento dello stato d’emergenza per il Mugello perché è assolutamente necessario avere le risorse per mettere in sicurezza il territorio e per ripristinare le vie di comunicazione per cittadini e lavoratori in una zona già fragile da un punto di vista della logistica, e caratterizzata da un agroalimentare di alta qualità che necessita della manutenzione del territorio per difendere il proprio modello di sviluppo. Ancora una volta siamo a fare i conti con la crisi climatica e la fragilità dei nostri territori, dobbiamo capire che questo tema sarà ricorrente - conclude Rossi - e non va affrontato in una logica emergenziale ma con precise scelte politiche di carattere strutturale".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa