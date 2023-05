Bomba d'acqua a Bagno a Ripoli: alcune case allagate, problemi alla viabilità

Continua il maltempo in Toscana, dove fino alle 22 di domani permane un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti. Questo pomeriggio sul territorio di Bagno a Ripoli si è abbattuta una bomba d'acqua. A darne notizia è il sindaco Francesco Casini: "Impressionante la quantità di acqua caduta in breve tempo. Ci sono criticità su alcuni reticoli idraulici e problemi di smottamento con piccole frane che si sono venute a creare in via Roma località Taiano".

Sul posto in località Osteria Nuova sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, dalla sede centrale e dal distaccamento di Pontassieve, intorno alle 16.40. A seguito delle forti precipitazioni, che hanno causato l'allagamento di alcune abitazioni, la via Roma citata dal sindaco è stata chiusa dalla polizia municipale. Una seconda squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per la caduta di un fulmine su un cipresso. Analogo intervento nel comune di Rignano sull'Arno, in località Volognano.

Riscontrati problemi di viabilità a Bagno a Ripoli, "si consiglia a chiunque debba raggiungere le frazioni del comune di Rignano di passare dalla Sp 34 via di Rosano" prosegue Casini. "Problemi si registrano anche in alcuni tratti sulla Sp 56 via di Tizzano tra Capannuccia e Quarate. La situazione per fortuna con il cessare delle piogge si sta normalizzando e i danni restano limitati. Si consiglia comunque massima prudenza e attenzione" conclude tramite Facebook il sindaco di Bagno a Ripoli.