C’è Corsivo, il festival empolese su giornalismo e comunicazione

Corsivo Festival è pronto a partire. Una novità nel panorama delle iniziative culturali di Empoli, che ha nel giornale gonews.it il primo promotore, e che trova tante collaborazioni per diventare una manifestazione annuale dedicata alla comunicazione e al giornalismo.

Corsivo Festival gode del patrocinio del Comune di Empoli e della collaborazione di Sintesiminerva, Jump Live Club, Ordine dei Giornalisti Toscana e Fondazione Ordine dei Giornalisti, Vinci nel Cuore. VoipVoice è partner dell'iniziativa. La società editorale XMedia Group con Radio Lady e Radio SeiSei Vintage è media partner.

L'evento aperto al pubblico si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno nell'area del Green Bar al Parco di Serravalle, a partire dalle 17. Sarà possibile gustare un aperitivo seguendo i vari talk nel 'salotto' allestito nel verde.

Ecco svelato il programma del primo giorno di festival: ospiti Ilde Forgione, ex responsabile del canale TikTok delle Gallerie degli Uffizi, Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Eugenio Giani, InEmpoli, pagina social dedicata alla 'gente di paese'. Si parlerà di comunicazione nel mondo della politica, della cultura, della commistione giornalismo-social e di molto altro. All'interno della giornata sarà presentato l'e-book Smart Working Revolution - Processi e strumenti per il lavoro agile a cura di Parminder Kaur, Operations Manager VoipVoice.

Prossimamente verrà reso noto anche il programma completo della seconda giornata di festival.

Corsivo non è solo infotainment, ma anche formazione. Il corso si terrà il 23 e 24 giugno a Empoli e sarà dedicato ai giornalisti pubblicisti e professionisti iscritti all'Albo. Nell'auditorium di Palazzo Pretorio di piazza Farinata degli Uberti a Empoli in due giornate si potranno acquisire i crediti fondamentali per la formazione obbligatoria continua. Venerdì 23 corso gratuito di 4 ore a partire dalle 15 dal titolo 'Il ruolo del giornalista come social media manager'. Saranno analizzati i temi delle fake news e della tutela della privacy con l'avvocato Deborah Bianchi e il giornalista Giovanni Mennillo.

Sabato 24 invece si parte dalle 8 alle 13 (con pausa inclusa) per il secondo corso gratuito di 4 ore dedicato alla 'Sopravvivenza del giornalista nei social network'. Saranno presenti Nicola Novelli, giornalista direttore di Nove da Firenze e segretario del comitato scientifico Fondazione Odg Toscana, e Stefano Brogioni, redattore de La Nazione specializzato in cronaca nera e giudiziaria. Si affronteranno i temi del rispetto della deontologia applicato alle notizie di cronaca nera e giudiziaria.

"Corsivo è una scommessa del nostro giornale nato ormai 16 anni fa - commenta il direttore di gonews.it Elia Billero -, dopo esserci affermati sull'online come primo quotidiano digitale di Empoli vogliamo 'presentarci' anche fisicamente alla nostra comunità di lettori. Anche per questo motivo abbiamo un parterre di ospiti legati al nostro territorio, alcuni sono 'mancati profeti in patria', ma non per questo parleremo solo di Empoli. Vi aspettiamo al Green Bar del Parco di Serravalle".

Tutte le info su corsivofestival.it, sulla pagina Facebook e sull'account Instagram di Corsivo. Mail info@corsivofestival.it.