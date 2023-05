Una domenica speciale con gli amici a quattro zampe e le loro famiglie ‘umane’

Una domenica bestiale… nel Chianti! A Greve esplode il bau-day per la prima edizione di un’allegra manifestazione che propone un palcoscenico speciale per gli amici a quattro zampe e le loro famiglie. E’ ideata e organizzata dal Comune l’iniziativa “Una Domenica da Cani” che invita tutti i cani, di razza, meticci, con e senza pedigree a ritrovarsi al Parco di Sant’Anna il 28 maggio dalle ore 15 alle ore 19.

Educatori cinofili, veterinari ed esperti della toilette per animali saranno a disposizione per offrire alle famiglie consigli, suggerimenti, rispondere ad eventuali domande e curiosità. Nell’angolo degli educatori saranno presenti gli esperti cinofili Diletta Romoli, Cristian Pratellesi, Alice Vannozzi e Laura Baccarelli (dalle ore 15 alle ore 18). E’ previsto uno spazio anche per i dottori Federico Finetti e Stefania Fagotti che potranno incontrare le famiglie sul tema “Sensibilizzazione sugli antiparassitari e sull’alimentazione” (dalle ore 16 alle ore 17.30).

“L’iniziativa vuole offrire un momento festoso nel segno dell’amicizia tra i cani e le loro famiglie – dichiara il vicesindaco Giulio Saturnini – un’opportunità di condivisione aperta a tutta la cittadinanza che pensa anche al divertimento dei più piccoli per i quali abbiamo ricreato angoli e forme di intrattenimento che prevedono la possibilità di immortalare le coccole del proprio cane, ascoltare storie favolose o sfilare con l’amico Fido sul red carpet nelle diverse categorie previste”.

Il defilé dedicato al mondo a quattro zampe strapperà sorrisi a grandi e piccini (ore 17). Potranno partecipare tutti gli amici pelosi, di razza e meticci, per aggiudicarsi il titolo del cane più anziano, del più piccolo e il più grande, salire sul podio del più talentuoso ed essere incoronati con la qualifica del nome più originale. Il red carpet ospiterà anche la categoria Tale e Quale che accenderà i riflettori sulla somiglianza tra il cane e il suo proprietario. Al termine saranno decretati anche la miss e il mister Sant’Anna 2023. Non mancherà l’angolo della lettura di fiabe animate con la volontaria Claudia Piccini. La serata si concluderà con le premiazioni in programma alle ore 18.30.

Per partecipare al red carpet occorre compilare un apposito modulo disponibile on line sul sito del Comune e presso i negozi “Animalandia” e “La Toeletteria di Laura”, i cui titolari saranno presenti alla manifestazione, oppure inviando una mail all’ufficio Promozione turistica del territorio: a.molletti@comune.greve-in-chianti.fi.it.

Fonte: Ufficio Stampa