Evade dai domiciliari, 40enne con 13 anni di pena ritorna in carcere

Aveva accumulato 13 anni di pena per danneggiamento, lesioni personali, rapina ed estorsione. Per questo un 40enne, già in passato detenuto in carceri toscane, è stato arrestato dai carabinieri di Montalcino e trasferito in carcere.

L'uomo a fine 2022 era stato scarcerato e ammesso ai domiciliari presso i familiari residenti a Montalcino. Ma i carabinieri in diverse volte non l'hanno trovato in casa negli orari prestabiliti e per questo era stato denunciato. Il tribunale di sorveglianza senese ha disposto il trasferimento in carcere.