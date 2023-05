Maltempo Mugello, Confagricoltura: "Tempi rapidi e risorse per le aziende agricole"

“Le immagini dell’Alto Mugello sono impressionanti per gli effetti della devastante alluvione dei giorni scorsi: viabilità interrotta, movimenti franosi con instabilità dei versanti, danni alle colture che riguardano prevalentemente i comuni di Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e parte San Godenzo”.

A dirlo è il direttore Confagricoltura - Unione Agricoltori Firenze, Marco Anchinico, parlando delle conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito il Mugello.

“Ringraziamo il Presidente Eugenio Giani - aggiunge il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri - per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale. Occorre tuttavia che siano avviate in tempi coerentemente rapidi le opere di messa in sicurezza delle aree, di ripristino della viabilità e delle infrastrutture e siano rese disponibili risorse per le aziende agricole danneggiate al fine di proteggere le attività economiche ed i lavoratori, attraverso la sospensione di ogni onere fiscale, previdenziale e del rimborso dei finanziamenti, fermo restando che saranno necessari anche ristori più puntualmente quantificabili nei prossimi giorni”.