Speak English San Miniato, un'estate indimenticabile con il Full Immersion English Adventure Camp

Speak English San Miniato, ripartono i campi estivi

Un’esperienza senza dubbio unica nel suo genere nella nostra zona, riservata ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 14 anni durante la quale i partecipanti hanno la possibilità di esprimersi al meglio tramite laboratori, sport, animazione, musica, giochi e persino gite alla scoperta del territorio, il tutto praticando e sperimentando l’utilizzo della lingua inglese.

“Il centro estivo di Speak English è progettato per consentire l’apprendimento e la pratica della lingua inglese in qualsiasi situazione e attività quotidiana, come una vera e propria esperienza full immersion, ma senza dover fare alcun viaggio all’estero".

Lo spiega Denise Elizabeth Law, titolare della scuola Speak English San Miniato, madrelingua californiana laureata e certificata TEFL che lavora nell’ambito scolastico in Toscana dal 2010.

"I bambini e i ragazzi hanno la possibilità di fare un uso concreto della lingua in modo che le conoscenze vengano acquisite con maggiore facilità, senza sforzo e divertendosi.

Speak English ha scelto di offrire questo servizio estivo perché imparare l’inglese durante le vacanze è un’esperienza diversa e molto più piacevole e spontanea proprio perché avviene all’insegna del divertimento, giocando ed interagendo con altri bambini e ragazzi”

L’insegnamento viene peraltro impartito a piccoli gruppi: il rapporto tra insegnanti madrelingua o bilingue e partecipanti è di 1 a 5, permettendo così una maggiore attenzione e dedizione al lavoro che viene svolto e un pieno coinvolgimento di tutto il gruppo nelle diverse attività.

A tal proposito, i bambini e ragazzi sono divisi per fasce di età e secondo il livello di conoscenza linguistica di ciascuno, per favorire una maggiore interazione tra i partecipanti.

I cicli hanno una durata di due settimane a partire dal 12 Giugno 2023 con orario dalle 8:00 alle 13:00 (flessibile su richiesta) dal lunedì al venerdì

“Ormai da più di 10 anni la scuola di inglese Speak English è una certezza per le famiglie di San Miniato e dintorni, questa quarta edizione del centro estivo vanta un programma più coinvolgente e stimolante che mai” racconta Denise.

Per scoprire di più e per qualche altra curiosità contatta:

Speak English – San Miniato

sanminiatospeaksenglish.it

Via Aldo Moro 179, San Miniato Basso 56028

Google maps

Tel e Whatsapp: 380/7875664