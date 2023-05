Un bimbo di 5 anni è caduto dal secondo piano di una casa in centro storico a Poggibonsi, vicino al municipio, in via della Repubblica. La notizia risale alle 11 di questa mattina. Per soccorrere il piccolo è intervenuto l'elisoccorso Pegaso. Il piccolo, di origini straniere, è stato trasferito d'urgenza a Firenze per i traumi riportati.